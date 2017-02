WM-Ausscheidungskampf Abraham - Krasniqi live im MDR Fernsehen

Leipzig (ots) - "Sport im Osten" überträgt am Samstag, den22.April ab 22.30 Uhr live und exklusiv aus Erfurt denWBO-Ausscheidungskampf im Super-Mittelgewicht zwischen Arthur Abrahamund Robin Krasniqi.In der Erfurter Messehalle kommt es am 22. April zu einemrichtungsweisenden Duell. Nur der Sieger darf sich den Traumbewahren, noch einmal um einen Weltmeistertitel zu boxen.Der Name Arthur Abraham steht für große Kämpfe und für den37-jährigen Berliner aus dem Sauerland-Boxstall wird es die letzteMöglichkeit sein, nach der Krone des Boxsports zu greifen. "KingArthur" reist mit einem Kampfrekord von 50 Kämpfen (45 Siege - davon30 durch KO) in die thüringische Landeshauptstadt, wo er letztmals2003 erfolgreich im Ring stand. Dem langjährigen Weltmeister stehtder 29-jährige Robin Krasniqi (50 Kämpfe - 46 Siege, 17 durch KO) vonSES Boxing gegenüber, der nach zwei verlorenen WM-Kämpfen nun einendritten Anlauf in Richtung WM-Thron wagt.Seit 2015 überträgt "Sport im Osten" mit großem Erfolg Boxabendeaus dem MDR-Sendegebiet. Der WBO-Eliminator zwischen Abraham undKrasniqi stellt die bisher größte Herausforderung dar. MDR-SportchefRaiko Richter blickt mit großer Vorfreude auf dieses außergewöhnlicheBoxevent: "Bei Abraham gegen Krasniqi handelt es sich um einen Kampf,der bundesweit Aufsehen erregt. Wir sind sehr stolz, dass der MDRdiese Auseinandersetzung übertragen wird."Der MDR läutet den Frühling also boxerisch ein: Nach demKampfabend am 18. März aus der Arena Leipzig mit den beidenHauptkämpfern Robert Stieglitz und Dominic Bösel folgt das nächsteHighlight jetzt am 22. April: Abraham gegen Krasniqi.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 0063 76, E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell