WM 2018/Verband: Bierversorgung in WM-Städten ist nicht gefährdet

MOSKAU (dpa-AFX) - Beruhigende Nachrichten für Fußballfans bei der Weltmeisterschaft: Der Bier-Nachschub in den WM-Spielorten ist nach Angaben des russischen Brauereiverbandes sicher.



Versorgungsprobleme seien nicht bekannt, teilte der Verband am Donnerstag in Moskau der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei Berichten über fehlendes Bier in einigen Kneipen handele es sich um Einzelfälle. Gaststätten in der russischen Hauptstadt und anderen Spielorten verzeichnen seit Beginn der WM einen ungewöhnlich starken Anstieg beim Bierverkauf.

Teilweise trinken die Fußballfans nach Darstellung einiger Gastronomen die Vorräte leer. "Es kommt in der ganzen Stadt vor", sagte der Besitzer des Moskauer Pubs Jim & Jack's der dpa. Die Produzenten könnten nicht schnell genug Nachschub liefern, kritisierte er. Der Marketingchef der russischen AB-Inbev-Tochter, Konstantin Tamirow, sagte der Zeitung "Kommersant", der Verkauf habe deutlich zugelegt. AB Inbev stellt auch das offizielle WM-Bier Bud her. Das Unternehmen sei darauf vorbereitet, im Notfall zusätzliche Mengen in den Verkauf zu bringen.

Der Verband der Bierbrauer hofft durch das Turnier auf einen Schub. Allerdings sei noch unklar, ob dies ausreichen würde, den negativen Trend zu stoppen. Allein 2017 war der Markt um 5 Prozent eingebrochen, auch wegen eines Verkaufsverbots von günstigen PET-Flaschen mit einem Volumen von 1,5 Litern oder mehr, die bei Russen sehr beliebt waren./bvi/DP/jha