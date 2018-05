WM 2018/Moody's: Russlands Wirtschaft profitiert nur kurzfristig von Fußball

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wird die Wirtschaft des Landes nach Einschätzung der US-Ratingagentur Moody's nur zeitweise etwas stärker in Schwung bringen.



Es sei unter anderem mit einem zusätzlichen Schub für das Tourismusgeschäft für den Zeitraum der WM zu rechnen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Generell sieht Moody's nur "einen sehr begrenzten Einfluss" für die Konjunktur des Schwellenlandes.

"Wir gehen nicht davon aus, dass die WM einen bedeutenden Beitrag für ein breitangelegtes Wirtschaftswachstum leisten wird", sagte Moody's-Analystin Kristin Lindow. Fußball-Weltmeisterschaften der Vergangenheit hätten immer wieder gezeigt, dass die positiven Auswirkungen auf eine Volkswirtschaft meistens von kurzer Dauer seien.

Mit einem zeitlich begrenzten Umsatzanstieg rechnen die Moody's-Experten im Lebensmittelgeschäft, bei Hotels, den Telefongesellschaften und in der russischen Tourismusbranche. Vor allem die Flughäfen in Moskau dürften während der Fußball-WM von hohen Passagierzahlen profitieren, hieß es./jkr/jsl/jha/