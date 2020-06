WLAN als Managed Service fÃ¼r Kommunikation in Krisenzeiten

Köln (ots) - WLAN als Managed Service für Kommunikation in KrisenzeitenTelonic ermöglicht den schlüsselfertigen Aufbau und Betrieb von DrahtlosnetzwerkenDie Situation ist nicht leicht: Angehörige durften ihre Grosseltern nicht mehr besuchen, auch Seniorenheime und Krankenhäuser wurden zu Sperrgebieten. Die Kontaktbeschränkungen zeigen die Wichtigkeit digitaler Kommunikation um den Kontakt zu Freunden und Familie per Videocall aufrechtzuerhalten.Mit Telonic TEC gibt es eine schlüsselfertige Lösung, die ein WLAN als Managed Service sogar durch ein Mietmodell übernimmt und den sicheren Aufbau und Betrieb gewährleistet.Das auf Netzwerke und IT-Security spezialisierte Systemhaus Telonic bietet diesen Service und gewährleistet höchste Skalierbarkeit und zudem Hochverfügbarkeit rund um die Uhr. WLAN-Funklöcher und abgebrochene Internetverbindungen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu bietet Telonic den Betrieb des WLANs - von der Planung, der Installation der WLAN-Access Points bis hin zur steten Ã?berwachung der Anlage auf Funktion an. Selbst die Rechtssicherheit ist komplett gegeben. Dieses Angebot ist nicht nur für Unternehmen, sondern vor allem für Institutionen wie Senioren- und Pflegeheime, Krankenhäuser und Kliniken sowie Hotels und Wohnheime gedacht, die nicht über eine grosse IT-Abteilung verfügen.Vertrauen in HochverfügbarkeitDer Betrieb einer umfassenden WLAN-Infrastruktur über ein grosses Gelände, mehrere Gebäude oder Stockwerke mit komplexer Architektur erfordert mehr Planung beim Aufbau und mehr Wartung, als beispielsweise die IT-Abteilung einer Klinik leisten kann. "Der Betrieb eines sicheren und leistungsfähigen WLAN ist lebenswichtig in solchen Gebäuden, um in Zeiten wie diesen wichtige Grundbedürfnisse zu befriedigen", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic. Hinzu kommt: Bei der Nutzung des Managed Services steht jederzeit die neueste Hardware zur Verfügung, die jeweils ideal auf die Bedingungen eingestellt wird. Die Konfiguration der Zugänge für Personal, einen Gastzugang als Portallösung, übernimmt ebenso das Systemhaus. Während Bestandsanlagen nur als Investitionskosten einmal jährlich steuerlich geltend gemacht werden, wird die Telonic Enterprise Cloud monatlich als IT-Service abgerechnet und geltend gemacht.Keine Lizenzen und volle FlexibilitätTelonic TEC ist völlig flexibel, der Service erfordert keinen Kauf von Lizenzen zum Betrieb oder der Absicherung des WLAN. Nach Bedarfslage kann der Umfang variiert werden. Sogar bestehende Access Points können integriert werden. Hinzu kommt eine 24/7-Ã?berprüfung der Netzwerkqualität auf Performance und Funktionalität mit dem Ziel, Kunden jederzeit eine Rundumversorgung mit drahtlosem Empfang zu bieten. Alle gesetzlichen Auflagen werden erfüllt: Bei Missbrauch eines Zugangs besteht die Möglichkeit, einzelne Endgeräte zu sperren. Das Backend der Lösung wird in einem hochsicheren Cloud-Rechenzentrum mit Sitz in Deutschland betrieben.Sowohl die Telonic als auch das ausgewählte Rechenzentrum verfügen über ein vom TÃ?V SÃ?D geprüftes Informations-Sicherheits-Management-System nach ISO 27001.Die Telonic GmbH ist Ihr erster Ansprechpartner als führendes Systemhaus für Netzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen - von Verwaltung, Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zu Konzernen aus der Energieversorgung. Durch den klaren Fokus auf Netzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreiche Best Practice-Erfahrungen und agiert als Systemintegrator für führende Soft-und Hardwarehersteller. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte und sorgt auch für die laufende Betreuung und anfallende SchulungsmaÃ?nahmen. Mehr als 120 Mitarbeiter stehen dazu bundesweit den Kunden zur Verfügung.Pressekontakt:Weitere Informationen: Telonic GmbH,Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln,Tel.: +49 2203 9648 0, E-Mail: presse@telonic.de,Web: http://www.telonic.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122679/4614276OTS: Telonic GmbHOriginal-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuell