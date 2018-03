WLAN-Ratgeber: Die fünf besten Tipps für ein schnelles WLAN im ganzen Zuhause (FOTO)

Aachen (ots) -Entspanntes Internetsurfen auf dem Sofa, schnell einmal einVideospiel downloaden oder einen Blockbuster auf dem neuen Smart-TVstreamen - theoretisch ganz einfach. In der Praxis bringt das eigeneWLAN aber meist keine kabellose Freiheit, sondern es lahmt malwieder. Mit ein paar einfachen Tuning-Tipps wird das WLAN imHandumdrehen wieder blitzschnell.Die Themen dieser Pressemeldung- Tipp Nummer 1: kurzen WLAN-Check machen- Tipp Nummer 2: Die ideale Routerposition- Tipp Nummer 3: Das sollte der neue Router können- Tipp Nummer 4: WLAN-Repeater für die Kurzstrecke- Tipp Nummer 5: Die beste WLAN-Lösung sind Powerline-AdapterTipp Nummer 1: kurzen WLAN-Check machenOb die WLAN-Abdeckung gut oder schlecht ist, merken Internetnutzerrecht schnell. Trotzdem lohnt es sich, mit einer kurzenBestandsaufnahme zu beginnen. Praktische Analysetools unterstützendabei. Experten empfehlen häufig den "Ekahau Heatmapper". Mit diesemProgramm wird zunächst ein Grundriss der Wohnung erstellt.Anschließend wird die WLAN-Ausleuchtung gemessen (von grün = guterEmpfang bis rot = schlechter oder kein Empfang). Für die meistenAnwender genügt auch eine einfache App wie beispielsweise "WLANHilfe". Sie steht kostenlos bei Google Play® zur Verfügung.Tipp Nummer 2: Die ideale RouterpositionSteht der Router abseits des eigentlichen Wohnraums oder sogar imKeller? Dann hat das WLAN ganz sicher ein Reichweiten- oderGeschwindigkeitsproblem. Bevor jedoch ein neuer Router gekauft wird,sollte der Standort optimiert werden: Ideal ist eine leicht erhöhtePosition, zum Beispiel auf einem Sideboard oder auf einem Schrank.Das macht schon einiges aus. Besitzt der Router externe Antennen,sollten diese in unterschiedlichen Winkeln ausgerichtet werden, bisder Empfang sich bessert.Tipp Nummer 3: Das sollte der neue Router könnenMuss der alte Router ausgetauscht werden, sollte das neue Modellauf jeden Fall WLAN ac unterstützen. Der neue Standard ist wesentlichschneller als WLAN n. Zudem ist in vielen Ballungsräumen einTeilbereich von WLAN n, nämlich das 2,4 Ghz-Band, heillos überlastet.Durch einen Wechsel in das 5 Ghz-Band des WLAN ac-Standards nimmt dasWLAN wieder richtig Fahrt auf. Aber aufgepasst: Sowohl Router alsauch WLAN-Empfangsgeräte wie Smartphone, Notebook oder Tablet müssenden neuen ac-Standard beherrschen, sonst funktioniert das WLAN-Tuningnicht.Tipp Nummer 4: WLAN-Repeater für die KurzstreckeMuss das WLAN des Routers in einer großen Wohnung mehr als dreioder vier Wände oder sogar mehrere Etagen überbrücken, wird das WLANimmer langsamer - bis die Verbindung vollständig abreißt. Auf derkurzen Strecke, das heißt von einem bis ins nächste Zimmer, kann einWLAN-Repeater helfen. In größeren Wohnungen oder Einfamilienhäusernhilft aber auch ein Repeater nicht weiter, denn massiveStahlbetondecken und Wände bremsen das WLAN-Netz stark aus.Tipp Nummer 5: Die beste WLAN-Lösung sind Powerline-AdapterWer größere Wohnflächen schnell und einfach mit WLAN versorgenmöchte, schafft das am besten mit Powerline-Adaptern. HinterPowerline steckt eine ziemlich clevere Idee, denn die Adapter nutzenden hauseigenen Stromkreislauf wie ein langes Datenkabel. Das bringteinen entscheidenden Vorteil: Da es sich um eine kabelbasierte Lösunghandelt, sind Wände oder Stahlbetondecken kein Hindernis mehr. Anjeder Wandsteckdose kann mit WLAN-Powerline-Adaptern ein schnellerWLAN-Zugangspunkt mit 100 Prozent Internetgeschwindigkeit installiertwerden.Und so geht's: Ein Starter Kit, beispielsweise vom Marktführerdevolo, enthält zwei Adapter. Der erste wird mit dem Router perLAN-Kabel verbunden und in eine freie Wandsteckdose gesteckt.Anschließend wird der zweite WLAN-Powerline-Adapter auf der Etageplatziert, wo bisher kein WLAN-Empfang möglich war. Jetzt noch einKnöpfchen an jedem Adapter drücken und fertig ist dasHighspeed-WLAN-Netz. Falls gewünscht, können bis zu achtWLAN-Powerline-Adapter eingesetzt werden. Mehr als genug für einstarkes WLAN-Netz im ganzen Zuhause.Weitere Informationen zum Thema "WLAN überall" finden Sie unterhttps://www.devolo.de/wlan-ueberallPressekontakt:devolo AGPublic RelationsMarcel SchüllCharlottenburger Allee 6752068 AachenT: +49 241 18279-514F: +49 241 18279-999marcel.schuell@devolo.deOriginal-Content von: devolo AG, übermittelt durch news aktuell