WLAN-Calls: Mit dieser Technik schlechte Netze umgehen

Heidelberg (ots) - Gegen unzureichenden Handyempfang gibt es einetechnische Lösung, die bislang kaum bekannt ist: Die Tarifexpertenvon Verivox zeigen, was es mit den so genannten WLAN-Calls auf sichhat und worin die Vor- und Nachteile gegenüber bekannteren Technikenwie FaceTime, Skype & Co. liegen.Tipp gegen schwache NetzeWLAN-Telefonie (auch WLAN Calls oder Wifi Calling genannt)ermöglicht Gespräche auch dort, wo das Mobilfunknetz schwach oder garnicht nutzbar ist - etwa in stark abgeschirmten Gebäuden, inKellerräumen oder Fabrikhallen. Doch auch bei Großveranstaltungenkann WLAN-Telefonie eine Alternative zu oft überlasteten Handynetzendarstellen. Die Gesprächsqualität ist über WLAN vielfach sogar besserals im Mobilfunknetz. Die Netzbetreiber Telekom und Telefonica bietenWLAN-Calls ohne Zusatzkosten, in manchen Vodafone-Tarifen hingegenfallen für die Nutzung 2,99 Euro im Monat an. Bei kleineren Anbieternund in Prepaidtarifen ist der Dienst meist nicht nutzbar. "Einsolches Angebot sollte selbstverständlich sein," sagt ChristianSchiele, Bereichsleiter Telekommunikation bei Verivox."Erreichbarkeit wird immer wichtiger, doch die Netze haben Lücken.Zusatzkosten für WLAN-Telefonie sind deshalb nicht angebracht."So funktionieren WLAN-CallsWLAN-Gespräche werden genauso wie Telefonate übers Handynetz mitden grünen und roten Hörertasten angenommen und beendet. Kunden vonVodafone und Telefonica können den Dienst direkt in denHandy-Einstellungen einschalten und sofort nutzen; Telekom-Kundenmüssen zusätzlich die kostenfreie Option "WLAN Call" aktivieren.WLAN-Gespräche funktionieren mit den meisten aktuellen Smartphones.Handy und Tarif müssen LTE-fähig sein.Nutzer von WLAN-Telefonie sind wie sonst auch über ihre eigeneHandynummer erreichbar. Der Rufaufbau erfolgt schnell. Ein laufenderWLAN-Call wird automatisch ins Handynetz übergeben, wenn derTelefonierende das WLAN verlässt - und umgekehrt. Bei Diensten wieSkype oder WhatsApp ist das nicht möglich. "WLAN-Calls sind eine sehrsinnvolle Ergänzung. In den USA beispielsweise wird dieser Dienstintensiver beworben und ist deshalb deutlich bekannter. Die deutschenNetzbetreiber verschenken hier Potenziale. Sie erklären die Vorteilenicht ausreichend," sagt Christian Schiele.Voraussetzung für eine nahtlose Netzübergabe ist eineLTE-Verbindung des eigenen Anbieters. Wenn nur eine UMTS- oderGSM-Verbindung besteht, bricht das Gespräch beim Verlassen desWLAN-Netzes ab. Wenn WLAN-Telefonie eingerichtet ist und der Nutzersich in einem stabilen Netz aufhält, werden eingehende Gesprächebevorzugt übers WLAN aufgebaut. Dafür genügt bereits eine sehrgeringe Bandbreite von 70-80 Kilobit pro Sekunde - ein Bruchteilüblicher DSL-Geschwindigkeiten.Kosten und GrenzenWLAN-Telefonie wird zu den gleichen Kosten abgerechnet wieGespräche übers Mobilfunknetz. Wenn ein Tarif eine Flatratebeinhaltet, gilt diese auch für WLAN-Gespräche. TechnischerAusgangspunkt eines WLAN-Telefonats ist immer Deutschland, auch wennsich der Anrufer im Ausland aufhält. Das kann Auslandsgespräche sogarverteuern: Ein Gespräch innerhalb eines Landes kostet über denMobilfunk-EU-Tarif meist weniger als ein WLAN-Gespräch vonDeutschland ins Ausland. Telefonate nach Deutschland oder eingehendeGespräche sind jedoch über WLAN-Telefonie oft günstiger. Ausnahme:Vodafone lässt WLAN-Calls im Ausland derzeit nicht zu.Notrufe sind über WLAN-Calls gar nicht möglich, auch im Inlandnicht. Gleiches gilt für standortbasierte Services (etwa dem Anrufbeim Pannendienst). Ebenfalls nicht nutzbar ist WLAN-Telefonie, wennder Router eine Sim-Karte hat. Falls sich mehrere WLAN-Netzeüberlagern oder das WLAN während des Telefonats gewechselt wird, kanndie Gesprächsqualität leiden. 