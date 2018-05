WKN 703712: Wichtige Fakten für alle Aktionäre!

Die RWE AG gehört zu den größten Versorgern in Europa. Das ehemals als „Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk“ bekannte Unternehmen ist nicht nur auf dem deutschen Markt erfolgreich, sondern auch in den Niederlanden, Großbritannien, Österreich, Tschechien, Belgien, der Türkei sowie in einigen Märkten in Osteuropa. Im Jahr 2015 führte dieses Engagement zu einem Umsatz von fast 50 Milliarden Euro. Schon seit Beginn an ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.