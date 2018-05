WKN 606214: Wichtige Fakten für alle Aktionäre!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Hinter der WKN 606214 verbirgt sich die Aktie von Covestro, eines der jüngsten Mitglieder im deutschen Aktienindex DAX. Erst im Jahr 2018 gelang dem Herstelle von Werkstoffen der Sprung in den wichtigsten Leitindex. Allerdings ist das eine durchaus beeindruckende Leistung, schließlich wurde der Konzern erst im Jahre 2015 ins Leben gerufen. In weniger als drei Jahren konnte die Aktie sich also ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.