WISPA-Mitglieder verleihen renommierten Industriepreis an Cambium Networks

Auszeichnung als Manufacturer of the Year durch Wireless ISPRolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks,(http://www.cambiumnetworks.com/) ein führender globaler Anbieter vonWireless-Netzwerklösungen, wurde von Mitgliedern der Wireless ISPAssociation (WISPA) (http://www.wispa.org/) mit dem Preis"Manufacturer of the Year" ausgezeichnet. Cambium Networks sichertsich damit den Preis bereits im zweiten Jahr in Folge."Wireless ISP leisten Pionierarbeit bei der Bereitstellung vonBreitband-Konnektivität rund um die Welt. Diese Anerkennung durch dievon uns betreuten Mobilnetzbetreiber ist für uns eine große Ehre.Ihre Erfahrungen und Feedback zu unserer Technologie waren derSchlüssel bei der Weiterentwicklung unserer 'Wireless-Fabric' vonbezahlbaren, hochqualitativen Wireless-Komplettlösungen, die ihrenNetzen 'Intelligent-Edge'-Konnektivität verleihen", sagte AtulBhatnagar, President und CEO von Cambium Networks."Um den Anspruch des Endkunden nach Bandbreite zu erfüllen, müssenWISP mehr Durchsatz bei kleinerem Spektrum leisten", sagte ScottImhoff, Senior Vice President of Product Management bei CambiumNetworks. "Wir freuen uns über diesen Preis. Mit unseren letztenProduktvorstellungen unterstreicht Cambium Networks seineVerpflichtung gegenüber dem WISP-Segment, dass wir weiterhin in dieEntwicklung neuer Lösungen investieren, um zuverlässige undbezahlbare Konnektivität für die Vernetzung von Menschen, Orten undDingen bereitzustellen."Cambium Networks zeigt seine Lösungen diese Woche auf demWISPAPALOOZA in Las Vegas (http://www.wispa.org/Events/WISPAPALOOZA)auf Stand 635.Informationen zu Cambium NetworksCambium Networks ist ein führender globaler Anbieter vondrahtlosen Konnektivitätslösungen, die Menschen, Orte und Dingebesser vernetzen. Cambium Networks spezialisiert sich auf drahtloseEnd-to-End-Lösungen mit zuverlässigen, skalierbaren und sicherenCloud-verwalteten Plattformen, die unter anspruchsvollen Bedingungenlaufen. Dienstleister und Netzbetreiber aus Industrie,Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich werden dabeiunterstützt, "Intelligent-Edge"-Konnektivität aufzubauen. DerHauptsitz von Cambium Networks befindet sich in der Nähe von Chicagomit Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Großbritannienund Indien. Der weltweite Vertrieb wird über enge Vertriebshändlerabgewickelt. www.cambiumnetworks.comAnsprechpartner für Medien:Sara BlackBospar213.618.1501sara@bospar.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/766767/Cambium_Networks_WISPA_Award.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpgOriginal-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell