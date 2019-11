WISE Prize for Education 2019 geht an Larry Rosenstock, Gründer der High Tech High, United States

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Larry Rosentock wurde von WISE für seine Arbeitim Bereich Bildung ausgezeichnet. Sein innovatives Lernmodel erlaubt esSchülern, unabhängig von ihren sozioökonomischen Verhältnissen, ihreakademischen Ziele zu erreichen und Erfolg zu habenDer renommierte WISE Prize for Education ging dieses Jahr an Larry Rosenstock,CEO und Gründer der High Tech High, einem Netzwerk amerikanischer CharterSchulen (Schulen mit freier Trägerschaft) in San Diego, Kalifornien. IhreExzellenz Sheikha Moza bint Nasser, Vorsitzende der Qatar Foundation,überreichte die Auszeichnung an Herrn Rosenstock im Rahmen des Eröffnungsplenumsdes 2019 WISE-Gipfels in Doha, Qatar, vor rund 3,000 Teilnehmern aus über 100Ländern.Der WISE Prize for Education ist der erste Preis seiner Art, deraußergewöhnliche Leistungen im Bereich Bildung prämiert. Durch die Auszeichnungwird Herr Rosenstocks lebenslanges Engagement im Bereich des K-12 Lernens(Kindergarten bis 12. Schuljahr) und seinem Gegenwirken von sozialenUngerechtigkeiten durch Bildung geehrt. Rosenstock ist Pionier derprojektbasierten Bildung - der Idee, dass Schüler wichtige akademischeFähigkeiten durch praxisbezogene Projekte lernen können und sollten, welchemehrere Disziplinen miteinander integrieren, das persönliche Interesse derSchüler wecken und einen realen Zweck und Nutzen erfüllen. In RosenstocksBildungsmodel wird auch die Rolle des Lehrers neu konzipiert. Lehrer agieren als"Designer" und Entwickler von Bildung: Lehrpläne werden angepasst undSchulfächer miteinander verknüpft um individuell auf die spezifischenBedürfnisse eines jeden Schülers eingehen zu können.Die treibende Kraft ist für Rosenstock die Chancen benachteiligter Jugendlicherzu verbessern. Bereits früh in seiner Karriere entschied er sich, trotzJurastudiums, Holzhandwerk an der innerstädtischen High School in Boston zulehren. In den 1960er Jahren war die Aufhebung der Rassentrennung im vollenGange. Durch diese Erfahrung erkannte Rosenstock den inhärenten Wert derpraxisbezogenen Berufsausbildung und das hohe Potential der Schüler, denen keineakademische Chancengleichheit geboten wurden. Seither widmet sich Rosenstock derIntegration von Schülern, die historisch abgegrenzt oder in einzwei-Klassensystem, zumeist basierend auf Rasse und sozialem Status, eingeteiltwurden.Während seiner Laufbahn setzte sich Rosenstock auf unterschiedlichste Weise füreine Statusaufwertung der praktischen Berufsausbildung ein - rechtlich,pädagogisch und wirtschaftlich-unternehmerisch. Als Pädagoge arbeitete er 11Jahre aktiv im Bildungswesen und nutzte später seine juristische Expertise umGesetze mitzuschreiben sowie mehr Finanzierung und einen höheren akademischenAnsehensgrad von Berufsausbildungen zu sichern. Mit der Gründung der High TechHigh (HTH) hat sich Rosenzweig als Vorreiter im Bildungswesen etabliert und einLernmodell geschaffen, das eine neue Art der Bildung ermöglicht.Die HTH, gegründet im Jahr 2000, bricht Barrieren für faire und zukunftsfähigeBildung: die sozioökonomischen Hindernisse zu qualitativ hochwertiger Bildung,die Teilung von akademischer und technischer Bildung und die Abgrenzung vonSchulen von ihren Kommunen sowie von der Realität des Berufslebens. DieBekämpfung sozialer Ungleichheiten durch das Postleitzahl-Lotteriesystem istKern der Mission der HTH.Die innovativen Methoden der HTH haben seit Gründung tausenden Schülern mitverschiedenen Fähigkeiten und sozioökonomischen Hintergründen geholfen sich aufdie weiterführende Bildung, das Bürgertum und ein bereicherndes Arbeitslebenvorzubereiten. Rosenzweigs Methoden erlauben es jedem Schüler und jederSchülerin sein oder ihr volles Potential zu erreichen. Im Vergleich zumnationalen Durchschnitt von 69 Prozent erhalten 98 Prozent der HTH-Absolventeneinen Platz an einer Universität.Was als kleine Schule mit freier Trägerschaft (Charter School) begann,entwickelte sich über die Jahre in ein integriertes Netzwerk bestehend aus 16Charter Schools, die insgesamt 5,780 Schüler vom Kinderkarten bis zur 12. Klasse(K-12) begleiten und betreuen. Im Jahr 2008 gründete Rosenstock die HTH GraduateSchool of Education, welche Masterstudiengänge und Trainings für jährlich über5,000 Lehrer und Schulleiter anbietet.Larry Rosenstock und das HTH-Model haben die Realität und die Zukunft vonBildung verändert, bieten ein erfolgreiches Beispiel für projektbasiertes Lernenund beweisen, dass systematischer Wandel im Klassenzimmer möglich ist.Stavros N. Yiannouka, Geschäftsführer von WISE sagte: "Larrys Arbeit verkörpertdie Essenz des WISE Prize for Education: ein jahrzehntelanges Engagement imBereich Bildung als Anstoß für positive soziale Transformation, manifestiertdurch wirkungsvolle Arbeit und sichtbare Errungenschaften als visionärerPädagoge, Entscheidungsträger, Vordenker und Social Entrepreneur.""Ich fühle mich sehr geehrt diesen Preis von einer solch namhaften Jury zuerhalten und in die prestigeträchtigen Reihen früherer Preisgewinner und ihrerArbeit im Bereich der Bildung zu treten. Ich hoffe die Auszeichnung wird es unserlauben, die Arbeit an der High Tech High mit vielen anderen Schülern undLehrern auf der Welt zu teilen. Für mich bestätigt diese Auszeichnung zweimeiner stärksten Überzeugungen: dass praktische und akademische Bildung anunseren Schulen integriert sein kann und muss und dass alle jungen Leute in derLage sind, etwas Bedeutendes zu erreichen, solange man ihnen nur die Möglichkeitdazu bietet."Für mehr Informationen, folgen Sie diesem Link:https://www.wise-qatar.org/wise-prize-for-educationWerden Sie Teil der Diskussion mit den Hashtags #WISE19 und #WISETurns10Twitter #WISE19 twitter.com/WISE_Tweets (https://twitter.com/WISE_Tweets)Instagram instagram.com/wiseqatar/ (https://www.instagram.com/wiseqatar/)Facebook facebook.com/wiseqatar/ (https://www.facebook.com/wiseqatar/)LinkedIn linkedin.com/groups/1982051/profile(https://www.linkedin.com/groups/1982051/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/969958/Wise_Logo.jpgFür Presseanfragen und Zugang zu Bildmaterial, wenden Sie sich bitte JohannaSteves:johanna.steves@wise.org.qaWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117192/4445292OTS: WISEOriginal-Content von: WISE, übermittelt durch news aktuell