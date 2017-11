WIRB-Copernicus Group kauft Vigilare International

WCG erweitert sein Portfolio, um wichtige Anbieter von Lösungenzur Pharmakovigilanz bzw. zur Sicherheit von Medikamenten einzubindenPrinceton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die WIRB CopernicusGroup® (WCG(TM)), der weltweit führende Anbieter von Lösungen, diemessbar die Qualität und Effizienz klinischer Forschung verbessern,hat heute die Übernahme von Vigilare International, dem größtenAnbieter von integrierten End-to-End-Lösungen in den BereichenPharmakovigilanz und Medikamentensicherheit für die Biopharma- undBiotech-Industrie, bekannt gegeben."Wir freuen uns, Vigilare in der WCG-Konzernfamilie begrüßen zudürfen", sagte Donald A. Deieso, PhD, Vorstandsvorsitzender und CEOvon WCG. "Über sein umfassendes Serviceangebot kann Vigilare Kundenangepasste, mit den behördlichen Vorgaben übereinstimmendeBetriebsabläufe, schnelleren Zugang zu Sicherheitsdaten sowietiefgreifende Berichte und Analysen mit einem Schwerpunkt aufProduktsicherheit bieten. Vigilare spart Kunden durch das Angeboteiner robusten Alternative für den Aufbau und die Pflege einesinternen Programms zu Pharmakovigilanz und MedikamentensicherheitZeit und Geld.""WCG passt perfekt zu Vigilare", sagte James A. Bannon, PharmD,Präsident und CEO von Vigilare. "Unsere Pharmakovigilanz-Dienste sindeine natürliche Ergänzung zum bestehenden Angebot von WCG beiLösungen zur Optimierung der klinischen Forschung. Wir freuen unsdarauf, mit unseren Kollegen bei WCG zusammenzuarbeiten, um weitereGelegenheiten für die Optimierung von Betriebsabläufen in derklinischen Forschung zu identifizieren und gleichzeitig die Qualitätder Informationen zur Produktsicherheit zu verbessern."Vigilare wird, wie die anderen Mitglieder der WCG-Konzernfamilie,seinen Betrieb auch weiterhin als unabhängigesDienstleistungsunternehmen fortführen. WCG wird Vigilare auf seinemExpansionskurs zur Seite stehen, indem es für den Zugang zu Kapitalsorgt, ergänzende Expertise in klinischen und regulatorischen Fragenbereitstellt und korporative Unterstützung anbietet.Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nichtveröffentlicht.Über die WIRB-Copernicus GroupDie WIRB-Copernicus Group (http://www.wcgclinical.com/) (WCG) istder weltweit führende Anbieter von Lösungen, die messbar die Qualitätund Effizienz klinischer Forschung verbessern. Als branchenweit ersteklinische Dienstleistungsorganisation (Clinical ServicesOrganization, CSO) ermöglicht WCG biopharmazeutischen Unternehmen,CROs und Instituten, die Bereitstellung neuer Behandlungen undTherapien für Patienten zu beschleunigen, während gleichzeitig diehöchsten Standards bei Schutzmaßnahmen für Menschen gewahrt werden.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wcgclinical.com undfolgen Sie uns auf Twitter @WCGClinical.Über Vigilare International (Vigilare)Vigilare bietet Dienstleistungen zur Produktsicherheit für dieUnterstützung von klinischen Studien sowie Dienstleistungen mit einemSchwerpunkt auf Pharmakovigilanz zur Unterstützung von weltweit imHandel befindlichen Produkten. Die Experten von Vigilare sinderfahrene Praktiker im Gesundheitswesen, die Umgang mit jedwederProduktklasse haben, von Medikamenten und medizinischen Geräten bishin zu Impfstoffen sowie frei verkäuflichen Produkten undNahrungsergänzungsmitteln.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/610823/WCG_Logo.jpgPressekontakt:Presse: Lisa S. OsborneRana Healthcare Solutions206-992-5245lisa@ranahealth.comWCG Contact: Carolyn NewmanDirectorMarketing CommunicationsWIRB-Copernicus Group609-945-0109cnewman@wcgclinical.comOriginal-Content von: WIRB-Copernicus Group, übermittelt durch news aktuell