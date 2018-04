WINCOR NIXD.-Aktie: Was Aktionäre beim jüngsten Kursverlust beachten müssen

Die WINCOR NIXD.-Aktie eröffnete heute Morgen den Handelstag mit 66,80 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 67,20 Euro, veränderte sich also um -2,68 Prozent. Die SDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 65,40 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von -3,11 Prozent. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat WINCOR NIXD. sich um -7,89 Prozent verändert. Die EDV Hersteller/Hardware-Aktie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.