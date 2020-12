WIM2020: Ein Weltklasse-Event für Innovatoren von EqualOcean

Peking (ots/PRNewswire) - Vom 9. bis zum 12. Dezember veranstaltete EqualOcean (https://equalocean.com/) das World Innovators Meet (WIM)2020 (https://equalocean.com/wim2020). Unter dem Motto "Technologie und Innovation verbinden die Welt" waren Nobelpreisträger und globale Sprecher aus Asien, Afrika, Europa und Nordamerika eingeladen, um ihre Erkenntnisse über Innovation und ihre diesbezüglichen Praktiken zu teilen - wie erreicht man sie, wie hält man sie aufrecht - während sie alle danach streben, durch Technologie die Gleichheit zu fördern.WIM2020 war in 11 Teilbereiche aufgegliedert: Technologie- und Innovationsführerschaft, 7 verschiedene Industriebereiche, 3 internationale Teile und die World Innovators Awards Ceremony 2020Im Kapitel "Leadership" lud WIM Nobelpreisträger und führende Persönlichkeiten aus dem Bereich Innovation ein, ihre Gedanken über den Kurs des globalen Wirtschaftssystems nach der Pandemie zu teilen.Zu den verschiedenen Industrien gehörten Bereiche wie Fintech, Immobilien, Gesundheitstechnologie, industrielle Intelligenz, Automobil und Mobilität, Konsum und Investitionen; Pioniere und aufstrebende Stars in diesen Branchen versammelten sich auf der WIM2020, um ihre Praktiken und Erkenntnisse mit einem globalen Publikum zu teilen.Im internationalen Teil hat sich WIM2020 mit Referenten aus Europa, Afrika und Nordamerika vernetzt, um den Fortschritt der technologischen Innovation und die Investitionstrends dieser Länder und Regionen zu ergründen. Obwohl WIM2020 in China stattfand, waren Innovatoren aus der ganzen Welt beteiligt, und mehr als 30 % der WIM-Redner kamen von außerhalb Chinas.Durch die Beteiligung internationaler Redner und eines internationalen Publikums schuf WIM2020 eine Plattform, die Menschen auf der ganzen Welt nutzen können, um über die zukünftige Entwicklung technologischer Innovationen zu diskutieren.Während der WIM2020 veröffentlichte das WIM-Komitee die jährliche gefeierte WIA Liste (World Innovation Awards) (https://legacy.equalocean.com/wim2020/awards), die auf den Analysen und Erkenntnissen der Industrie- und Investitionsforschung basiert, zusammen mit einer Reihe von Forschungsberichten, die Top börsennotierte Unternehmen (https://equalocean.com/analysis/2020102014974), nicht-börsennotierte Unternehmen (https://equalocean.com/news/2020102915023), Investitionsinstitute (https://equalocean.com/news/2020121115256), und Unternehmer (https://equalocean.com/research/2020120915085) in Chinas und der Welt umfasst, und Game-Changer in allen Branchen und Regionen auszeichnet.WIA2020 umfasst 16 Berichte und 37 Listen, die umfassend die innovativsten börsennotierten Unternehmen, Startups, Investmentinstitutionen und innovativen Unternehmer der Welt abdecken. Zur WIM2020 World Innovators Award Ceremony wurden Vertreter der ausgezeichneten Unternehmen, einzelne Unternehmen und Partner von EqualOcean eingeladen.Wenn Sie mehr über die Vorträge der Referenten sowie detaillierte Informationen über die WIA-Liste und die Berichte erfahren möchten, klicken Sie bitte hier (https://drive.google.com/file/d/1nPpQTUaWAsjDoIQGGwsspcatZNH8_j1L/view?usp=sharing) oder besuchen Sie uns, um die WIM2020-Broschüre herunterzuladen.KontaktPili YangEqualOcean Marketing Managerpili@equalocean.com+86 15652693143 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1391357/World_Innovators_Meet_2020.jpgOriginal-Content von: EqualOcean, übermittelt durch news aktuell