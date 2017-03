WIENWERT-Gruppe verkauft Rennweg 88 an einen der führenden österreichischen Immobilienfonds

Cash-Bestand erhöht sich um ca. 3 Mio EuroWien (ots) - Die WIENWERT-Gruppe hat das Wohnungsneubauprojekt"Rennweg 88" erfolgreich an einen der führenden österreichischenImmobilienfonds verkauft. Über den Kaufpreis wurde zwischenden Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart, jedoch erhöht sichder Cash-Bestand der WIENWERT-Gruppe hierdurch um weitere ca. 3Millionen Euro.Das Projekt "Rennweg 88" mit ca. 3.040 m2 Wohnnutzfläche wurde imOktober 2016 fertiggestellt und umfasst 58 hochwertige Mietwohnungensowie ein Geschäftslokal. Die Wohnungen sind zwischen 40 und 74 m2groß und verfügen alle über eine Loggia, Balkon oder Terrasse. In derhauseigenen Tiefgarage stehen 34 Stellplätze zur Verfügung. DasObjekt profitiert von seiner zentrumsnahmen Lage und ist über dieStraßenbahnlinie 71 sowie die Schnellbahnstation St. Marxhervorragend an den öffentlichen Verkehr angebunden."Nach dem bereits im vierten Quartal 2016 abgeschlossenen höchsterfolgreichen Verkauf des Projekts Rennweg 52 können wir nun bereitskurzfristig einen weiteren beachtlichen Erfolg im Rahmen unsererneuen Unternehmensstrategie verbuchen. Diese Erfolge bestätigennachhaltig, dass wir den richtigen Weg für eine erfolgreiche Zukunftder WIENWERT-Gruppe eingeschlagen haben und wir werden diesenkonsequent fortsetzen," hält Stefan Gruze, CEO der WIENWERT-Gruppe,fest und fügt hinzu: "Ich möchte mich auch bei allenProjektbeteiligten für das höchst professionelleTransaktionsmanagement und das uns entgegengebrachte Vertrauen rechtherzlich bedanken."Im Rahmen der Transaktion wurde die WIENWERT-Gruppe seitens EHLInvestment Consulting (Mag. Franz Pöltl, Managing Partner) sowie derRechtsanwaltskanzlei VAVROVSKY HEINE MARTH (Dr. Christian Marth,Partner; Dr. Nikolaus Vavrovsky, Partner; Dr. Laura Weissel,Associate;) beraten. Auf Seiten der WIENWERT-Gruppe wurde dieTransaktion von Peter Stekovits LL.B. federführend begleitet.Über WIENWERT:WIENWERT ist eine der führenden Immobiliengesellschaften mit Sitzin Wien und investiert ausschließlich in der Bundeshauptstadt. Deralleinige Fokus liegt hierbei auf großvolumigen Neubauprojekten imSegment "Leistbares Wohnen" in Stadtentwicklungsgebieten, die zurGänze vermietet und entweder an institutionelle Investoren verkauftoder langfristig im eigenen Bestand behalten werden.Rückfragehinweis:Stefan Gruze, CEOWIENWERT AG+43 1 332 07 07+43 664 88258800sg@wienwert.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11013/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: WIENWERT AG, übermittelt durch news aktuell