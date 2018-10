Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und InfrastrukturbankHessen (WIBank) hat das Förderprodukt "Hessen-MikroCrowd" im Auftragdes Hessischen Wirtschaftsministeriums ins Leben gerufen - eineKombination aus Mikrodarlehen und Crowdfunding. Damit haben HessensGründerinnen und Gründer ab sofort weitere Möglichkeiten, ihreGeschäftsidee erfolgreich auf den Markt zu bringen.Kooperationspartner der WIBank ist die Startnext GmbH, eineonline-basierte Crowdfunding-Plattform für Ideen, Projekte undStartups in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auf der Gründer,Erfinder und Kreative ihre Ideen vorstellen und sie mit derUnterstützung von vielen Menschen (=der Crowd) finanzieren können.Schafft es die Gründerin oder der Gründer im Rahmen vonHessen-MikroCrowd, über die Crowd ein vordefiniertes Fundingziel vonmindestens 5.000 Euro zu erreichen, besteht Anspruch auf dasHessen-Mikrodarlehen über maximal 25.000 Euro, wobei der Zinssatz von5,25 Prozent p.a. sogar günstiger als beim klassischenHessen-Mikrodarlehen ist. Außerdem wird ein Tilgungszuschuss von biszu 1.000 Euro gewährt. "Die Kombination aus Mikrodarlehen undCrowdfunding bietet den Unternehmerinnen und Unternehmernüberzeugende Vorteile: Die Crowd agiert als eine Art Produkt-Testerund gibt den Gründern einen Hinweis darauf, wie erfolgversprechendihre Geschäftsidee ist. Durch die frühe Einbindung der Kunden wirddie Idee bekannt gemacht, gleichzeitig eine Community aufgebaut undPlanungssicherheit gewonnen - das ist ein bedeutender Mehrwert, dendas Produkt Hessen-MikroCrowd bietet", erklärt Dr. Michael Reckhard,Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank. Und weiter: "Mit dieserneuen Variante des Hessen-Mikrodarlehens adressieren wir diebesonderen Bedürfnisse junger Unternehmen und kurbeln dieGründungsdynamik in Hessen weiter an." Hessens WirtschaftsministerTarek Al-Wazir ergänzt: "Daher unterstützt das Land Hessen dieseinnovative Finanzierungskombination genauso wie die "klassischen"Mikrodarlehen. Damit ist ein weiterer Bestandteil der hessischenStart-up-Initiative verwirklicht."Wird das angestrebte Fundingziel nicht erreicht, erfolgt keineAuszahlung der eingesammelten Gelder durch Startnext und desHessen-Mikrodarlehens. Die Gründerinnen und Gründer haben aber danndie Möglichkeit, das klassische Hessen-Mikrodarlehen zu abweichendenKonditionen zu beantragen.Das Produkt Hessen-Mikrodarlehen bedient insbesonderekleinvolumige Finanzierungswünsche. Finanziert werden alleInvestitionen und Betriebsmittel für eine Unternehmensgründung oderbis zu fünf Jahre nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit. Dabei handeltes sich um ein unbesichertes Darlehen, das über Kooperationspartner,wie z.B. die Industrie- und Handelskammern, beantragt wird. DieKreditsumme liegt zwischen 3.000 und 25.000 Euro und soll in einerLaufzeit von sieben Jahren zurückgezahlt werden. Es wird ein festerZinssatz für die gesamte Darlehenslaufzeit vereinbart, wobei dieTilgung erst nach sechs Monaten beginnt, um in der besonderskritischen Anfangszeit einer Gründung größeren finanziellen Spielraumgewähren zu können. Seit Bestehen des Hessen-Mikrodarlehens wurdenbis September 2018 bereits 338 Unternehmen gefördert.Die Antragstellung für das Produkt Hessen-MikroCrowd ist ab sofortüber die Website der WIBank oder direkt bei Startnext möglich.Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)In Hessen wird seit über 60 Jahren erfolgreiche Förderpolitikbetrieben. Unabhängig, ob die Investitionen im Bereich derWirtschaft, des Wohnungsbaus, der Infrastruktur oder der Bildungliegen; als Förderbank des Landes ist die WIBank als Dienstleisterund Partner der hessischen Landesregierung in vielen Bereichen aktiv.Sie bündelt nahezu das gesamte öffentliche Fördergeschäft und bietetdarüber hinaus eigene Förderprogramme an. Die einzelnen Programmekönnen in Form von Darlehen, Zuschüssen, Beteiligungen oderBürgschaften gestaltet werden.Außerdem ist sie mit strukturpolitischen Aufgaben betraut - eineinzigartiges Aufgabenspektrum in der Landschaft der deutschenFörderbanken.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: claudia.ungeheuer@wibank.deOriginal-Content von: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, übermittelt durch news aktuell