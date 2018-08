WIBank begibt erneut erfolgreiche Benchmark-Anleihe

Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und InfrastrukturbankHessen (WIBank) hat am gestrigen 30. August ihre zweite großvolumigeEuro Benchmark-Anleihe in diesem Jahr im Volumen von 500 Mio. Euroerfolgreich an den Markt gebracht (ISIN: DE000A2DAF77). Die Anleihehat eine Laufzeit von fünfzehn Jahren und eine jährliche Verzinsungvon 1,25 Prozent. Mit mehr als 830 Mio. Euro war das Orderbuch nachgerade einmal zwei Stunden deutlich überzeichnet. Die 41 Ordersstammen vorwiegend von deutschen und französischen Investoren, wobeiVersicherungen und Banken die am stärksten vertreteneInvestorengruppe darstellen.Der Erlös aus der Anleihe dient der Finanzierung der Hessenkasse.Das Entschuldungsprogramm der hessischen Landesregierung, das sehrbald Kassenkredite hessischer Kommunen in Höhe von rund 5 Mrd. Euroablösen soll, ist Hintergrund des in diesem Jahr erhöhtenRefinanzierungsbedarfs der WIBank."Wir haben uns als Kapitalmarkt-Emittent in den letzten Jahreneinen guten Namen machen können. Das ist zum einen auf eine effektiveInvestor Relations-Arbeit, zum anderen auf unseren starkenGewährträger zurückzuführen. Nicht zuletzt ein gutes Timing hat derjetzigen Emission zum Erfolg verholfen", sagt Dr. Michael Reckhard,Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank Hessen.Dies ist die fünfte Euro-Benchmark Transaktion der WIBank seitEnde 2012 und die zweite großvolumige Emission innerhalb von dreiMonaten. Bereits Ende letzten Jahres hatte die WIBank auf einerRoadshow bei Investoren im Inland und europäischen Ausland über denin 2018 ansteigenden Refinanzierungsbedarf aufgrund der monetärenUmsetzung der Hessenkasse informiert.Wie alle Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mitder Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. So kommtdie Ratingagentur Standard & Poor's mit einem "AA+" für die WIBank zuder gleichen Einstufung wie für das Land Hessen als Gewährträger bzw.Garantiegeber.Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)In Hessen wird seit über 60 Jahren erfolgreiche Förderpolitikbetrieben. Unabhängig, ob die Investitionen im Bereich derWirtschaft, des Wohnungsbaus, der Infrastruktur oder der Bildungliegen; als Förderbank des Landes ist die WIBank als Dienstleisterund Partner der hessischen Landesregierung in vielen Bereichen aktiv.Sie bündelt nahezu das gesamte öffentliche Fördergeschäft und bietetdarüber hinaus eigene Förderprogramme an. Die einzelnen Programmekönnen in Form von Darlehen, Zuschüssen, Beteiligungen oderBürgschaften gestaltet werden.Außerdem ist sie mit strukturpolitischen Aufgaben betraut - eineinzigartiges Aufgabenspektrum in der Landschaft der deutschenFörderbanken.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: claudia.ungeheuer@wibank.deOriginal-Content von: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, übermittelt durch news aktuell