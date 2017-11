WHO warnt vor zu hohem Antibiotikaeinsatz in vielen Ländern - Tierhaltung in Deutschland mit Minimierungsstrategie auf dem richtigen Weg

Berlin (ots) - (DBV) Der Deutsche Bauernverband (DBV) sieht seineMinimierungsstrategie beim Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung vonder Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigt. Die WHO hatte gesternvor einer zu häufigen und sorglosen Verwendung von Antibiotika imHuman- und Tierbereich in vielen Ländern gewarnt.Die Nutztierhalter in Deutschland haben die Verwendung vonAntibiotika in den vergangenen Jahren konsequent reduziert. InDeutschland wurden seit 2011 fast 60 Prozent weniger Antibiotika anTierärzte abgegeben. Auch im wirtschaftsgetragenenQS-Antibiotikamonitoring ist der Trend der Reduktion deutlichsichtbar. Dem QS-Monitoring kann entnommen werden, wie vielAntibiotika bei Geflügel, Schweinen und Mastkälbern eingesetzt wird.Auch die Wirkstoffklassen mit besonderer Bedeutung für die Therapiebeim Menschen wurden weniger verabreicht. Hier ist ein Minus von 20,2Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen, wobei der Anteil aller kritischenAntibiotika bei weniger als 1,1 Prozent liegt. Der von der WHObeanstandete Einsatz von Antibiotika als Leistungsförderer ist inDeutschland und Europa schon seit vielen Jahren kein Thema mehr.Der DBV wird sich weiterhin für einen verantwortungsvollen Umgangmit Antibiotika und einen restriktiven Einsatz sogenannter kritischerAntibiotika einsetzen. Dennoch muss der Einsatz weiterhin nachsorgfältiger Abwägung und in Einzelfällen, bei denen keinetherapeutische Alternative zur Verfügung steht, möglich bleiben.Pressekontakt:Kontakt:Deutscher BauernverbandDr. Michael LohsePressesprecherTel.: 030 / 31904 240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell