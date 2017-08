WHO setzt Hörgesundheit auf die Agenda / HNO-Chefärzte der Hamburger Asklepios Kliniken setzen sich für mehr Prävention und bessere Behandlung von Hörverlust und Taubheit ein

Hamburg (ots) -- Die WHO hat Hörverlust als schwerwiegendes Gesundheitsproblemdefiniert- In Deutschland ist bereits jeder Zweite über 65 Jahre schwerhörig,aber auch immer mehr junge Menschen benötigen schon ein Hörgerät- Hörschäden können genetisch und durch Infektionskrankheiten bedingtsein, fast immer aber werden sie durch Lärm in Freizeit und Berufhervorgerufen- Weltweit sind 360 Millionen Menschen betroffen, davon 32 MillionenKinder, in Hamburg leben ca. 67.000 Betroffene.Die HNO-Chefärzte der Hamburger Asklepios Kliniken begrüßen dieaktuelle Resolution der World Health Assembly (WHA,Weltgesundheitsversammlung) (www.who.int/pbd/deafness/en/) und dendamit verbundenen nationalen Aktionsplänen zur weltweitenHörgesundheit. Das höchste Entscheidungsgremium derWeltgesundheitsorganisation und die Gesundheitsexperten aus fast 200Nationen haben kürzlich anerkannt, dass der zunehmende Hörverlust derBevölkerung ein wachsendes Problem der öffentlichenGesundheitsversorgung darstellt. Die Prävention und die Behandlungvon Hörverlust und Taubheit gewinnen dabei nicht nur im medizinischenBereich an Bedeutung, sondern bergen auch gesellschaftliche undökonomische Herausforderungen. Dank moderner Diagnostik undMedizintechnik sind die Patienten in Deutschland zwar gut versorgt,aber im Bereich der Prävention, der Wissensvermittlung über dieUrsachen und zu aktuellen Behandlungsoptionen sehen die Medizinernoch reichlich Handlungsbedarf."Ein Hörverlust hat für die Betroffenen dramatische Folgen, dennder größte Teil der Kommunikation erfolgt über die gesprocheneSprache", warnt Dr. Christoph Külkens, Chefarzt der HNO Abteilung derAsklepios Klinik Nord - Heidberg(www.asklepios.com/hamburg/nord/heidberg/experten/hno/)."Als Folge ziehen sich die Patienten zurück, vereinsamen oderentwickeln Depressionen", so Dr. Külkens. Erschwerend komme hinzu,dass die Umgebung bei Schwerhörigen oder Tauben oft intellektuelleDefizite vermutet, weil sie auf Ansprache nicht oder verzögertreagieren. "Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zuUnfällen und einer Demenz aufgrund der eingeschränkten Kommunikationbei Schwerhörigen bzw. Tauben kommt, deutlich erhöht - was beimheutigen Stand der Medizin nicht mehr sein muss", führt Prof. Dr.Jens Meyer aus, Chefarzt der HNO Abteilung der Asklepios Klinik St.Georg (www.asklepios.com/hamburg/sankt-georg/experten/hno/)."Besonders schwer haben es taubgeborene Kinder. Sie sollten imersten Lebensjahr mit externen Hörgeräten und - bei ausbleibenderSprachentwicklung - beidseitig mit Cochlea Implantation versorgtwerden, was leider häufig genug verschleppt wird", sagt Prof. Dr.Thomas Grundmann, Chefarzt der HNO Abteilung der Asklepios KlinikAltona (www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/hno/).Auch die Vorbeugung von Hörschäden sollte nach Ansicht derHNO-Mediziner noch wirksamer vorangetrieben werden. "Hier fehlt esoft noch an einem entsprechenden Risikobewusstsein, etwa bei derBeschallung in der Freizeit", erläutert Prof. Dr. Thomas Verse,Chefarzt der Asklepios HNO Klinik Harburg(www.asklepios.com/hamburg/harburg/experten/hno/)."Bei Rockkonzerten werden zum Beispiel Lautstärken von 100 bis 120Dezibel erreicht - da genügen nur wenige Minuten Musikgenuss, umbleibende Hörschäden hervorzurufen. Hörschäden entstehen aber auchdurch zu laute Musikwiedergabe über Kopfhörer", so Prof. Verse.Deutliche Zunahme der Patienten mit Schwerhörigkeit erwartetHörschäden nehmen in Deutschland seit Jahren messbar zu.Genetische Faktoren und Infektionen sind dabei nur für einen sehrkleinen Anteil der Fälle verantwortlich. Das größere Problem ist derzunehmende Lärm in der Umwelt und in der Freizeit, vom Straßenlärmbis zur laut aufgedrehten Musik. Und längst sind nicht nur ältereMenschen von einem zunehmenden Hörverlust oder schlimmstenfalls vonTaubheit betroffen: auch immer mehr junge Menschen benötigen meistvor allem aufgrund ihrer riskanten Hörgewohnheiten mittlerweilemedizinische Betreuung, Stichwort "Generation Hörschaden". So ist dieZahl junger Menschen zwischen 15 und 35 Jahren, die ein Hörgerätbenötigen, laut einer aktuellen Erhebung der Barmer-Krankenkasse inden vergangenen fünf Jahren um 30 Prozent angestiegen (vgl.Medienberichte aus dem März 2017). Für Menschen über 70 Jahre beträgtdie statistische Wahrscheinlichkeit, unter Schwerhörigkeit zu leiden,aktuell etwa 50 Prozent, wie epidemiologische Studien (HÖRSTAT)(http://link.springer.com/article/10.1007/s00106-014-2949-7) belegen.Im Durchschnitt gibt nach Erhebungen des Robert-Koch-Institutes beider Frage nach der Hörfähigkeit bereits jeder fünfte Bundesbürger"leichte Schwierigkeiten" an. Und je nach Quelle oder Studie sindzwischen drei und zwölf Prozent der Bürger bereits schwerhörig.Insgesamt, so die Schätzungen der Experten, wird die Zahl derSchwerhörigen hierzulande von aktuell rund acht Millionen auf elfMillionen im Jahr 2050 ansteigen, wie Peters et al. imBundesgesundheitsblatt schrieben.Hanseatisches Cochlea Implant ZentrumModerne Hörgeräte sind für die meisten Betroffenen eine guteLösung, um wieder aktiver am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.Menschen, die von Geburt an oder durch eine spätere Erkrankung untereiner Innenohrschwerhörigkeit leiden und bei denen die Versorgung miteinem Hörgerät nicht mehr ausreicht, kann mit einem Cochlea Implantatwirksam geholfen werden. Um die Versorgungssituation in derMetropolregion Hamburg zu verbessern und wohnortnah zu helfen, habendie vier Hamburger Asklepios HNO-Kliniken bereits 2013 dasstandortübergreifende Hanseatische Cochlea Implantat Zentrum (HCIZ)(http://ots.de/vOoY5) gegründet. Das Cochlea Implantat wird operativunter der Haut hinter dem Ohr eingebettet und empfängt Sprache undGeräusche. Über einen extern hinter dem Ohr getragenenSprachprozessor werden diese Informationen zunächst verarbeitet undgelangen dann über einen Elektrodenträger in das Innenohr. Audiologenpassen den Sprachprozessor entsprechend der individuellen Bedürfnissedes jeweiligen Nutzers an. Zusätzliche Unterstützung erhaltenPatienten mit einem Cochlea Implantat (CI) durch die eigens von denAudiologen des HNO-Teams in der Asklepios Klinik Nord - Heidbergentwickelte Hörtrainings-App (www.presseportal.de/pm/65048/3474597),mit der die CI-Träger gezielt Hörübungen durchführen und so ihrHörvermögen mit dem neuen Cochlea Implantat testen und verbessernkönnen. 