WHO rechnet kommende Woche mit zehn Millionen Corona-Infektionen

GENF (dpa-AFX) - In der kommenden Woche könnte nach Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen weltweit auf zehn Millionen steigen.



"Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung des Virus und weitere Todesfälle zu verhindern", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Bislang seien 9,1 Millionen Corona-Fälle gemeldet worden. Rund 470 000 Menschen seien an oder mit Covid-19 gestorben.

Wichtiges Mittel für die Behandlung von schwer Erkrankten sei die Therapie mit hoch dosiertem medizinischem Sauerstoff. Die Vorräte seien aber knapp. Laut Schätzung der WHO würden aktuell 620 000 Kubikmeter medizinischen Sauerstoffs pro Tag benötigt. "Die Nachfrage übertrifft aktuell das Angebot", so Tedros. Nur wenige Firmen würden 80 Prozent des Weltmarktes dominieren. Die WHO hatte deshalb zuletzt Sauerstoff-Konzentratoren für besonders betroffene Staaten gekauft. Eine Covid-19-Infektion entzieht dem Körper Sauerstoff und kann zu Organversagen und Tod führen./saw/DP/nas