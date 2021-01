WHO kritisiert China wegen Behinderung der COVID-19-Ursprungsuntersuchung!

In einem seltenen Schritt der Kritik an einer unterstützenden Regierung hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrer ersten Pressekonferenz des Jahres 2021 ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass Peking die Erlaubnis für die Ermittler der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Ursprünge der Coronavirus-Pandemie verzögert hat, berichtet das Wall Street Journal.

Was geschah

“Heute haben wir erfahren, dass chinesische Beamte noch nicht die notwendigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung