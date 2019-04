WHO RIDES THE WORLD: RISER präsentiert eine Initiative zur Unterstützung aller weiblichen Motorradfahrerinnen.

Wien (ots) - Gemeinsam mit Women's International Motorcycle Association und WRWRstartet die Motorrad-App RISER heute eine globale Initiative für mehrGleichberechtigung von Motorradfahrerinnen.RISER UNTERSTÜTZT FRAUEN AM MOTORRADRISER ist eine App und Plattform, die 2016 vom gleichnamigen Wiener Unternehmengegründet wurde und darauf abzielt, geschlechter-unabhängig Motorradfahrerinnenund -fahrer weltweit miteinander zu vernetzen. RISER bietet außerdem auf dasMotorradfahren zugeschnittene Funktionalität, die dazu dient, jede Fahrt zueinem einzigartigen, unvergesslichen und miteinander teilbaren Erlebnis zumachen. Als Teil der Motorrad-Community spricht RISER nun ein Thema an, das dieMotorradwelt bereits seit längerer Zeit beschäftigt:"Es fehlt an (der richtigen Art von) Sichtbarkeit für weiblicheMotorradfahrerinnen, obwohl ihre Anzahl seit Jahren steigt", sagt Nora Dejaco,Mitbegründerin von RISER. "Das Thema ist nicht neu: Viele wichtige Verbände wieunsere Partner WIMA (Women's International Motorcycle Association),Veranstaltungen wie die WRWR Staffelfahrt oder der IFRD haben eine langeHistorie in dem Bereich und setzen sich seit Jahren dafür ein, dieGleichstellung und Rolle weiblicher Motorradfahrerinnen weltweit hervorzuheben.Deshalb richten wir uns als Verstärker und Sprachrohr von Anliegen derMotorradfahrerinnen und -fahrer gemeinsam mit unzähligen Frauen am Motorrad undPartnern an die gesamte Community und bitten alle darum, gemeinsam Unterstützungfür Frauen am Motorrad zu zeigen. Wir sind der festen Überzeugung, dass es Zeitdafür ist, dass für das Thema auf globaler Ebene breiteres Bewusstseinentsteht.""WHO RIDES THE WORLD" startet am 15. AprilVom 15. April bis 15. Mai 2019 (ein bewusst gewählter Zeitraum, der die WRWRStaffelfahrt und den IFRD umfasst), werden RISER, WIMA, die WRWR Staffelfahrtund viele der beteiligten Motorradfahrerinnen und Motorradclubs den Call toAction über all ihre Kommunikationskanäle verbreiten: Macht Ausfahrten, teiltsie und zeigt so Support für Frauen am Motorrad - als Community, die zueinanderhält.RISER wird so viele Stimmen aus der weiblichen Motorradgemeinschaft wie möglichauf den RISER-Kanälen präsentieren und auch visuell durch die Anpassung desRISER-Logos selbst Unterstützung zeigen (Details im PDF anbei).FRAUEN AM MOTORRAD UNTERSTÜTZEN UND GEWINNEN:Um alle noch mehr zur Teilnahme zu motivieren, schreibt RISER auch folgendeGewinne aus: Es gibt die Möglichkeit, eine Motorrad-Wochenendfahrt zu gewinnen,(gesponsert von RISER, auf Motorrädern als freundliche Leihgabe von MotoGuzzi/FABER Austria), 5 Bluetooth-Kommunikationsgeräte von SENA und einenFrauen-Motorradhelm von Veldt.... UND WIE GENAU KANN MAN GEWINNEN?Alle erhalten kostenlos 2 Monate lang Zugriff auf die Premium-Funktionen vonRISER PRO:Durch Anklicken dieses Links https://riserapp.com/voucher/whoridestheworldkönnen die 2 Gratismonate aktiviert werden, sodass alle problemlos teilnehmenkönnen! Um die kostenlosen 2 Premium-Monate zu aktivieren, benötigt man einenkostenlosen RISER Basis-Account.Vom 15. April bis 15. Mai ist die Community dazu aufgerufen, mit der RISER PackRide Funktion Gruppenfahrten zu machen und ihre gespeicherten Fahrten auf denSocial Media mit dem Aufruf "Support female riders with a Pack Ride", demHashtag #wrtw und dem Tagging zu RISER zu teilen.- 1. PREIS:Unter allen Pack Rides, die zwischen dem 15. April und dem 15. Maigemacht werden, gewinnt der Pack Ride mit den meisten Kilometern (max. 5Personen) eine Wochenendfahrt von Wien aus durch die malerischen Routen derösterreichischen Alpen und zurück auf Moto Guzzi Motorrädern (Bikes von MotoGuzzi / FABER Austria). Der Wochenendausflug wird von RISER gesponsert.- 2. PREIS:Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Pack Rides machenund die gespeicherten Trips auf den Social Media teilen, verlost RISER 1 x 5Stück SENA 30 k Kommunikationsgeräte (Preis mit freundlicher Unterstützung vonSENA)- 3.PREIS:Unter allen weiblichen Teilnehmerinnen, die Pack Rides starten und diegefahrenen Routen dann auf den Social Media teilen, verlost RISER 1 Veldt Helm(Veldt Mark 1 Collection, mit freundlicher Unterstützung von Veldt).DIE UNTERSTÜTZUNG FÜR WEIBLICHE MOTORRADFAHRERINNEN GEHT WEITER:RISER hofft, dass WHO RIDES THE WORLD nicht nur viele Motorradfahrerinnen und-fahrer weltweit dazu motivieren wird, ihre Unterstützung für weiblicheMotorradfahrerinnen zu zeigen, sondern dass die Initiative insgesamt mehrSichtbarkeit für Frauen am Motorrad bringen wird. RISER wird die Initiative inden nächsten Jahren weiterentwickeln, in Zusammenarbeit mit Verbänden wie derWomen's International Motorcycle Association und durch die Implementierung vonFunktionen für weibliche Fahrerinnen direkt in die RISER App.Mehr über RISER erfahren sie hier:Website & RISER Web: www.riserapp.comRISER for iOS: http://itunes.apple.com/app/id1087005682RISER forAndroid:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riserappKontakt:Medienkontakt:Nora Dejaco, Weronika KorbanTel: +43(0)6605571598Email:nora@riserapp.com,weronika@riserapp.comOriginal-Content von: RISER App, übermittelt durch news aktuell