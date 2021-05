GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat für den chinesischen Corona-Impfstoff von Sinopharm eine Notfallzulassung erteilt, wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf sagte.



So können UN-Organisationen das Mittel kaufen und verteilen./oe/DP/he