WHIMZEES(TM) - naturreine Dentalsnacks für den täglichen Gebrauch - erweitert seinen niederländischen Campus mit neuer Produktionsstätte, um sich auf schnelles Wachstum einzustellen

Dentalsnacks für Hunde sind stark angesagt: Neue hochmoderneProduktionsstätte verdoppelt Produktionskapazität, um wachsenderglobaler Nachfrage gerecht zu werdenTewksbury, Massachusetts (ots/PRNewswire) - WHIMZEES(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2505843-1&h=4293817018&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2505843-1%26h%3D1957054031%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.whimzees.com%252F%26a%3DWHIMZEES%25E2%2584%25A2&a=WHIMZEES%E2%84%A2), Hersteller von naturbelassenenDentalsnacks für Hunde und Teil der WellPet-Produktfamilie aus Markenfür naturbelassenes Haustierfutter und -snacks, gab heute dieEröffnung einer neuen Produktionsstätte in Veendam, Niederlande,bekannt. Diese Erweiterung um die neue Produktionsstätte unterstütztdas anhaltend zweistellige globale Wachstum der WHIMZEES-Marke, denndie Kategorie für naturbelassene Doggy-Dentalsnacks boomt weiterhin.Die neue hochmoderne Anlage wurden nach höchsten Anforderungen anFertigungsqualität und -sicherheit gebaut und wird es der Markeermöglichen, ihre Produktionskapazität zu verdoppeln."Wir sind für das zweistellige Wachstum gerüstet, das auf derBeliebtheit unserer naturbelassenen Dentalsnacks für den täglichenGebrauch basiert. Die Eröffnung unserer neuen Einrichtung unterstütztdie wachsende globale Nachfrage nach unseren Produkten und unserEngagement, der Welt die besten, gesündesten und ansprechendstenHundeprodukte anzubieten", so Camelle Kent, CEO von WellPet. "Wirnehmen unsere Verpflichtung für Qualität und Sicherheit sehr ernst,und die neue Fabrik erfüllt Qualitätsstandards, die über denBranchendurchschnitt weit hinausgehen."Die Einrichtung erhielt vom British Retail Consortium (BRC), derweltweit führenden Marken- und Verbraucherschutzagentur, dieBewertung "AA". Die Bewertung, die den BRC Global Standard for FoodSafety widerspiegelt, ist die höchste Bewertung fürProduktionsstätten, die vorbildliche Qualitäts- undLebensmittelsicherheitsstandards aufweisen. Sie wurde vonLebensmittelindustrieexperten aus dem Einzelhandel, von Herstellernund Gastronomieunternehmen entwickelt, um eine strikte, deutliche undumfassende Bewertung sicherzustellen. Die Bewertung "AA" zum viertenMal in der Folge zeigt, dass WHIMZEES sein Engagement, der Weltgesunde und ansprechende Hundeprodukte auf nachhaltige undsozialverträgliche Weise bereitzustellen, fortsetzt.WHIMZEES werden nachhaltig hergestellt. Anlagen und neuenFertigungstechniken verbrauchen vierzig Prozent weniger Energie undermöglichen es, neunzig Prozent der Abfälle zu kompostieren, was dieAuswirkungen von WHIMZEES auf unsere Umwelt minimiert.Als Teil des Wachstums der Marke investiert das Unternehmen auchweiterhin in wissenschaftliche Forschung, um die überlegenengesundheitlichen Vorteile der WHIMZEEs nachzuweisen. Neuerewissenschaftliche Studien zeigen, dass WHIMZEES Plaque zwei Maleffektiver reduzieren als die Produkte führender Konkurrenten1 unddass die Kauzeit dreimal länger ist, was Hunden dreimal so viel Spaßbereitet. Mit begrenzten, rein natürlichen Inhaltsstoffen bietenWHIMZEES "Dreifache Zahnpflege", indem sie (1) Zahnstein, (2) Plaqueund (3) schlechten Atem reduzieren.WHIMZEES sind derzeit in 32 Ländern weltweit erhältlich, darunterNord-, Zentral- und Südamerika, dem asiatisch-pazifische Raum undEuropa. WHIMZEES enthalten keine künstlichen Zutaten, Farben, Aromen,Konservierungsmittel, Gluten, Weizen, Getreide, GVOs oder Fleisch.Weitere Informationen über WHIMZEES finden Sie auf www.whimzees.com.Informationen zu WHIMZEES:WHIMZEES, hergestellt von WellPet LLC in Veendam, Niederlande,sind Kausnacks für Hunde, die ausschließlich aus sechs primärennatürlichen Zutaten hergestellt werden, ohne künstliche Farbstoffe,Geschmacksstoffe, Konservierungsstoffe, Gluten, genetisch veränderteOrganismen oder Fleisch. Die Herstellung erfolgt nach einempatentierten Prozess in einer hochmodernen Produktionsstätte, diesich auf Produkte höchster Qualität für Haustiere spezialisiert hat.WHIMZEES ist eine verifizierte gentechnikfreie Marke. Die Form derWHIMZEES Brushzees wurde zudem vom Veterinary Oral Health Council(VOHC) mit dem Gütesiegel für Zahngesundheit ausgezeichnet.Hundehalter erhalten somit Gewissheit, dass dem Zahnstein ihresTieres entgegengewirkt wird. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.whimzees.com/ .Informationen zu WellPet, LLC:WellPet, führender, unabhängiger Hersteller für naturbelassenesHaustierfutter, der sich im Familienbesitz befindet, ist Heimat derhochwertigen Futtermittelmarken Wellness®, Old Mother Hubbard®, EaglePack®, Holistic Select®, Sojos® und WHIMZEES®. Seit mehr als 100Jahren hält WellPet sein Versprechen, alles zu tun, um dasgesündeste, naturbelassene Tierfutter für unsere Haustiereherzustellen.Unser Team aus Tierliebhabern, Ernährungswissenschaftlern undTierärzten setzt sich heute dafür ein, unser starkes Erbefortzusetzen, indem es immer wieder neue Wege findet, um unserenaturbelassenen Futtermarken mit Innovation, hochwertigemErnährungswert und Produktqualität zu bereichern, wobei dieGesundheit der Tiere stets an erster Stelle steht. 