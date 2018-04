Mainz (ots) -Was machen drei WG-Bewohner in Berlin, wenn sie die karge WG-Kasseaufbessern wollen? Sie hängen einen Trennvorhang vor eine Schlafstattaus Euro-Paletten und nennen es "Berliner Zimmer". In der Web- undTV-Serie "Just Push Abuba", die am Montag, 16. April 2018, 0.15 Uhr,im ZDF zu sehen ist, geraten drei Mitglieder einer Berliner WG mitihren Übernachtungsgästen in allerlei absurde Abenteuer.Toni (Anton Weil), Lucia (Elli Tringou) und Joon (Joon Kim) sindimmer in Geldnot. Deshalb wollen sie ein Bett in ihrer WG vermieten.Heimlich natürlich - schließlich werden die drei schon argwöhnischvon ihrem Vermieter Riesenkampf (Freshtorge) beobachtet. Gäste ausallen Ecken der Welt treffen auf dieses Trio Infernale. Und jederdieser Besucher konfrontiert Toni, Lucia und Joon mit neuenHerausforderungen und persönlichen Konflikten. So ist Lucia nichtganz unschuldig daran, dass ein vermeintlich perfektes amerikanischesBlogger-Pärchen (Katharina Sporrer und Artjom Gilz) in eineBeziehungskrise schlittert. Die changierende Genderidentität einerzur Berlinale angereisten schwedischen Filmemacherin (SalomeKießling) bringt hingegen Toni völlig aus der Fassung. Und Joon musssich mit der defekten WG-Toilette herumschlagen, die ein berühmterPsychoanalytiker mit Verdauungsproblemen (Hanns Zischler)hinterlässt. Schließlich bringt die Verwechslung eines dubiosen DJsmit einem Obdachlosen (Wilson Gonzalez Ochsenknecht) die WG an denRand des Ruins."Just Push Abuba" ist bereits seit 16. März 2018 und noch bis 15.September 2018 in der ZDFmediathek (https://abuba.zdf.de) abrufbarund auch weiterhin auf YouTube (https://www.youtube.com/user/zdf) zusehen.https://presseportal.zdf.de/pm/just-push-abuba/https://abuba.zdf.dehttps://www.youtube.com/user/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttps://www.instagram.com/zdfmediathek/Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/justpushabubaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell