WE ARE OCEAN - junge Menschen, Wissenschaftler*innen und Politiker*innen setzen sich mit dem Schutz der Meere auseinander: BERLIN AM MEER. KLIMAWANDEL, 02. Oktober 2019 , 18 -19:30 h, Futurium Berlin

Berlin (ots) - Für eine gemeinsame Dekade der Meeresforschung fürNachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (2021-2030): WE AREOCEAN von ARTPORT_making waves ist ein interdisziplinäresKunstprojekt, welches Berliner Schüler*innen mitWissenschaftler*innen, Künstler*innen und Politiker*innenzusammenbringt, um das Bewusstsein für die Abhängigkeit der Menschenvon den Weltmeeren zu schärfen und effektive Lösungsansätze zudebattieren. Ozean und Klimawandel werden nicht nur diskutiert,sondern Schüler*innen werden Entscheidungsträger*innen in die Pflichtnehmen. Anhand eines Kunstprogramms mit Filmprojektionen,Podiumsdiskussionen, Schüler-Interventionen präsentiert in Berlin amMarine Regions Forum 2019, im FUTURIUM, später am CLB und StateStudio, gibt ARTPORT in Zusammenarbeit mit dem Institut fürtransformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) Potsdam jungenMenschen eine Stimme.Erste Station: In Berlin und Brandenburg hat ARTPORT_making wavesdie Künstlerin Lisa Rave beauftragt, spezielle Kunstworkshops anausgewählten Schulen (Barbara-Zürner-Oberschule Velten, Schule amBerlinickeplatz Berlin) für Schüler*innen zwischen 13 und 17 Jahrenauszurichten. Erste Stufe: Gemeinsam mit dem Wissenschaftler OscarSchmidt (IASS Potsdam) und den Kuratorinnen Julia Moritz undAnne-Marie Melster hat die Künstlerin über das Thema Ozeane undunsere diesbezüglcihe Abhängigkeit gesprochen, einen Kunstfilmgemeinsam mit den Schüler*innen produziert. Diese künstlerischeInitiative wird zu partizipativen performanceähnlichen Interventionenführen, in denen auf der zweiten Stufe Schüler*innen undWissenschaftler*innen beim Marine Regions Forum in einen direktenAustausch- und Denkprozess geführt werden. Die künstlerischenResultate und Dialogformate mit prominenten Denker*innen werdendaraufhin auf der dritten Stufe der Öffentlichkeit am FUTURIUM Berlinpräsentiert. Zuschauer werden eingeladen, an den Interventionenteilzunehmen.02.10.2019, 18-19:30 h:Interaktive Intervention der Schüler*innen der Schule amBerlinickeplatz; Podiumsdiskussion und Filmprogramm: Futurium,Alexanderufer 2, 10117 Berlin (Filmprogramm ganztägig)(freierEintritt):Teilnehmer der Podiumsdiskussion geleitet von Anne-Marie Melster(ARTPORT_making waves) und MR (IASS Potsdam): Prof. Dr. Antje Boetius(Alfred-Wegener-Institut), Sebastian Unger (IASS Potsdam), Dr. LukasKöhler, MdB, Markus Reymann, TBA21-Academy, Schüler der Schule amBerlinickeplatzFörderer: Deutsche Postcode Lotterie, STADT UND LAND, FondsSoziokultur, Stiftung Berliner Sparkasse.https://artport-project.org/we-are-oceanPressekontakt:Anne-Marie MelsterARTPORT_making wavesanne-marie.melster@artport-project.org+49-177-540 3881Original-Content von: ARTPORT_making waves e.V., übermittelt durch news aktuell