"WETTBEWERB DER NARRATIVE": IST DIE OFFENE GESELLSCHAFT IN GEFAHR?

Berlin (ots) - In einer ungewöhnlichen, aber profilstarken Allianzthematisieren das Goethe-Institut, die Heinrich-Böll-Stiftung, derBundesverband der Deutschen Industrie und das KäteHamburger-Kolleg/Centre for Global Cooperation Research auf einerinternationalen Tagung an diesem Wochenende die gegenwärtige Krisefreiheitlicher Erzählungen und den weltweit zunehmenden Druck auf dieoffenen Gesellschaften durch autoritäre Regime.Die aktuellen Entwicklungen in den USA, das Verhältnis zwischender Türkei und einzelnen EU-Staaten, die Rolle Chinas wie auch dieinnenpolitischen Turbulenzen in Frankreich und Deutschland imWahljahr 2017 stellen die freien Gesellschaften und viele ihrertragenden Akteure vor neue, gemeinsame Herausforderungen. Vonzentraler Bedeutung ist dabei ein mittlerweile offener Wettbewerbzwischen liberalen Narrativen und illiberalen politischenErzählungen, die das globale Machtgefüge und unsere Gesellschaftenzum Teil mit unvorhersehbarer Wucht beeinflussen.Zum Auftakt der gemeinsamen Tagung erklärte Johannes Ebert,Generalsekretär des Goethe-Instituts: "Die aktuelle Krise liberalerErzählungen ist gekennzeichnet durch eine weltweite Kritik am Idealeiner weltoffenen Gesellschaft. Tagtäglich werden wir mit Narrativenkonfrontiert - in Debatten um internationale Handelsabkommen, imfranzösischen Wahlkampf oder im Streit um das Präsidialsystem in derTürkei. Bei den Diskussionen heute und morgen möchten wir einSchwarz-Weiß-Denken vermeiden und herausfinden, wie liberale undilliberale Erzählungen unserer Gesellschaften aussehen und wie dieseMenschen und Staaten beeinflussen."Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung: "Narrativesind ein zentrales Instrument dafür, dass Repressionen Erfolg haben:weltweit werden die Handlungsspielräume von Zivilgesellschafteingeschränkt, Journalisten verfolgt, zivilgesellschaftlicheOrganisationen verboten und damit gerechtfertigt, dass dieMenschenrechte relativiert und ihre Universalität in Frage gestelltwird. Narrative sind aber auch zentral dafür, illiberalen Trendsentschieden entgegenzutreten und Rechte zu verteidigen. Wie wirkonsequent den Narrativ der Universalität der Menschenrechteverteidigen können, wollen wir bei dieser Tagung diskutieren." MarkusKerber, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der DeutschenIndustrie: "In einem immer gefährlicheren internationalen Umfeld mussdie Politik in Deutschland und Europa die politische Freiheitfortwährend konsequent aufrechterhalten. Es geht darum,wirtschaftlichen Fortschritt stets aufs Neue zu erarbeiten. Diesgelingt nur in offenen Gesellschaften. Technischer Fortschritt durchdigitale Transformation und radikale Innovationen in der Wissenschaftbietet die historisch einzigartige Gelegenheit, die wirtschaftlicheund soziale Lage breiter Schichten der Bevölkerung zu verbessern, undzwar spürbar wie dauerhaft. Das Narrativ, das mich am meistenüberzeugt, erklärt: Freiheit und Offenheit bringen Wohlstand undArbeitsplätze, Teilhabe, Einkommens- und Aufstiegschancen - also:inklusives Wachstum." Markus Böckenförde, WissenschaftlicherGeschäftsführer des Käte Hamburger Kollegs/Centre for GlobalCooperation Research: "Die Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzenglobaler Kooperation im 21. Jahrhundert lässt sich auswissenschaftlicher Perspektive nur erfassen, wenn die Forschung zuNarrativen mit einbezogen wird. Deren Einsatz und Wirkung ist imBereich der Politikwissenschaften lange stiefmütterlich behandeltworden, obwohl bekannt ist, dass politische Narrative für diekollektive Verständigung eine wichtige Rolle spielen. Es gibt zwarKonfliktpotentiale, wenn unterschiedliche Weltsichten aufeinandertreffen. Doch können Narrative, etwa durch geteilte Metaphern,affektive Bindungen und kooperative Wirkungen erzeugen. Deshalb lohntsich auch zum besseren Verständnis globaler Prozesse der genaue Blickauf die erzählerische Dimension politischer Sprache."Internationaler DiskursDen Eröffnungsvortrag zum Thema "Populisten und Liberale" hält derLiteraturwissenschaftler Albrecht Koschorke. Außerdem sprechen unteranderen die russische Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulmann,der Ökonom Chandran Nair aus Hongkong, die amerikanische JuristinMichele Goodwin, der Kulturjournalist Ranjit Hoskote aus Indien, derfranzösische Politikwissenschaftler Ariel Colonomos und derchinesische Philosoph Tongdong Bai über erfolgreiche Erzählungen inihren Ländern. Performative Elemente von Poetry Slammern wie demNigerianer Efe Paul Azino ergänzen die Beiträge. Das Publikum istnach den Impulsen der Rednerinnen und Redner zum Mitdiskutierenaufgerufen.Die Tagung wird als Livestream übertragen: www.boell.de/narrative.Weitere Informationen finden Sie unter: www.goethe.de/narrative. DerHashtag zur Konferenz lautet #competingnarratives.Internationale Tagung"Wettbewerb der Narrative: Zur globalen Krise liberalerErzählungen" Termin: Eröffnung 24. März, 18.00 Uhr; 25. März 2017,10.00 Uhr bis 19.00 Uhr Ort: Berlin-Brandenburgische Akademie derWissenschaften, Markgrafenstraße 38 (Gendarmenmarkt), 10117 BerlinSprache: Simultanübersetzung Deutsch/Englisch.Alle Presseinformationen finden Sie unter www.goethe.de/presse undwww.artefakt-berlin.deDie Tagung "Wettbewerb der Narrative: Zur globalen Krise liberalerErzählungen" ist eine gemeinsame Veranstaltung des Goethe-Instituts,der Heinrich-Böll-Stiftung, des Bundesverbands der DeutschenIndustrie und des Käte Hamburger Kollegs/Centre for GlobalCooperation ResearchPressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell