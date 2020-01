WESTFALEN-BLATT: Kommentar zur Grünen Woche

Bielefeld (ots) - Am Freitag demonstrieren die Bauern, tags darauf die Tier- undNaturschützer - beide getrennt. Das ist normal. Angesichts der Themen, dieanstehen, ist es für beide wichtig, dass sich erst einmal genug Anhänger hinterden Parolen versammeln. So lautstark und weithin sichtbar wie das derzeitgeschieht, dürfte es Bevölkerung und Politik schwer fallen, noch wegzusehen.Landwirtschaft geht alle an - nicht nur, weil Nahrungsmittel zum Überlebengebraucht werden. Die Bauern nutzen Ressourcen wie Boden, Luft und Wasser, dieallen gehören. Weiter berührt die Tiermast grundlegende moralische Fragen.Andererseits kann es den Verbrauchern auch in den Städten nicht gleichgültigsein, wenn die Zahl der Höfe und der Beschäftigten in der Landwirtschaft immerweiter sinkt.Gesetze können das Problem nur zum Teil lösen. Nach den Protesten ist die Zeit,Gesprächsfäden wieder aufzunehmen. Ein großer Tisch ist notwendig, damit außerden Bauern, Verbrauchern und Politikern auch die Nahrungsindustrie und derHandel Platz nehmen. Ein großer Tisch - und viele kleine lokale Tische.Pressekontakt:Westfalen-BlattBernhard HertleinTelefon: 0521 585-262wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4495423OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell