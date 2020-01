WESTFALEN-BLATT: Kommentar zum Immobilienmarkt

Bielefeld (ots) - Können Mieter aufatmen? Ist das Ende der über so viele Jahresteigenden Mieten endlich erreicht? Schwer zu sagen! Es wäre aber wohl verfrüht,die jüngsten Zahlen zum Wohnungsmarkt des Immobilienspezialisten F+B derart zuinterpretieren. Die stagnierenden oder zum Teil leicht fallendenNeuvertragsmieten signalisieren zwar die Richtung am Immobilienmarkt, aber siebilden nur einen kleinen Teil ab.Denn im Gegensatz zu den Neuvertragsmieten haben sich die so genanntenBestandsmieten bundesweit weiter verteuert - wenn auch zuletzt nur noch leichtum 0,4 Prozent. Wobei generell gilt: Je größer und beliebter eine Stadt, destohöher ist die Miete dort. Tatsächlich leiden in den Metropolen viele Menschenunter immer höheren Mieten - es sei denn, sie haben einen sozial eingestelltenVermieter, der nicht das Maximum je Quadratmeter herausholt. Auch das gibt esnoch!Das Grundproblem aber ist ein altes: Nach wie vor übersteigt am Immobilienmarktdie Nachfrage das Angebot. Und so sind auch die Preise für Eigentumswohnungensowie für Ein- und Zweifamilienhäuser weiterhin gewachsen. Wer genug Geld hat,leistet sich den Luxus. Wer wenig hat, ist der Leidtragende. Nach wie vor.Pressekontakt:Westfalen-BlattPaul Edgar FelsTelefon: 0521 585-240wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4497535OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell