WESTFALEN-BLATT: Kommentar zu Friedrich Merz

Bielefeld (ots) - Friedrich Merz schafft Fakten. Als Erster hat der Sauerländerseinen Willen bekundet, CDU-Vorsitzender zu werden - natürlich nur, um am EndeBundeskanzler zu sein. Der Plan einiger Christdemokraten, die Kandidatenkür biszum regulären Parteitag im Dezember zu strecken, dürfte vom Tisch sein. Gut so,denn eine monatelange Hängepartie kann sich weder die CDU noch das Land leisten.Merz' Entscheidung kommt nicht überraschend. Sie setzt die anderen Interessentenunter Druck, die sich nun erklären müssen. Das dürfte Jens Spahn leichter fallenals Armin Laschet. Für den NRW-Ministerpräsidenten ist die Fallhöhe größer alsfür den Bundesgesundheitsminister. Hinzu kommt: Spahn könnte sich mit seinen 39Jahren ein erneutes Scheitern locker erlauben, für den 58-Jährigen Laschet wirdes so viele Anläufe auf Konrad-Adenauer-Haus und Kanzleramt nicht mehr gebenkönnen. Zuletzt war Laschet immer dann am stärksten, wenn er gerufen wurde.Einem solchen Ruf hat Merz mit seinem Machtanspruch nun taktisch klug einenRiegel vorgeschoben.Ohnehin bleibt der Sauerländer aktuell die größte Verheißung für die CDU. Alseinzig lebender Heiliger aller konservativen Christdemokraten vereinigt der64-Jährige sämtliche ihrer Wünsche und Sehnsüchte auf sich. Ob das aber, wasunter den Christdemokraten nun im zweiten Anlauf eine Mehrheit finden könnte,auch bei den Wählern ankommt, steht auf einem anderen Blatt. Denn nicht alles,was ihre Seele streichelt, nützt auch der Partei. Wer's nicht glaubt, kann gernmal bei der SPD nachfragen.Merz ist und bleibt zunächst eine Projektionsfläche für all das, was der CDUtatsächlich oder auch nur vermeintlich fehlt. Er war lange genug raus aus derPolitik, so dass ihn keine Schuld an der beklagenswerten Gegenwart trifft. Aberkann der Mann der Vergangenheit die Partei erfolgreich in die Zukunft führen?Schon mehrfach hat er die Seinen spüren lassen, dass ihn die Mühen der Ebenenicht sonderlich reizen. Zweifel sind also angebracht, dass ausgerechnet bei ihmdie Doppelfunktion Parteivorsitz und Kanzleramt gut aufgehoben wäre.Und anders als dieser Tage oft kolportiert könnte man ja auch zu der Überzeugungkommen, dass die CDU nicht wegen der glücklosen Annegret Kramp-Karrenbauer dasteht, wo sie steht, sondern weil die Christdemokraten von 2005 bis 2018 eineVorsitzende immer nur im Nebenjob hatten. Apropos Angela Merkel: Zwischen ihrund Merz scheint ein Hand in Hand kaum vorstellbar. Bestimmt die CDU Merz zuihrem Vorsitzenden, wählt sie die eigene Kanzlerin ab.