Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Flughafen Paderborn-Lippstadt

Bielefeld (ots) - Knapp sechs Prozent weniger Fluggäste am Flughafen Paderbornals im Vorjahr: Ist das schon der Greta-Thunberg-Effekt? Hat die jungeschwedische Umweltaktivistin bereits ein Umdenken in der Gesellschaft erreicht,für ein besseres Klima besser aufs Fliegen zu verzichten? Nein, daran liegtder Rückgang der Passagierzahlen in Ostwestfalen eher nicht. Und es ist auchvöllig fraglich, ob es in diesem Jahr zu einer Flugscham-Bewegung kommt, fürdie Thunberg durch ihren eigenen Verzicht auf das Flugzeug soöffentlichkeitswirksam geworben hat. Die Bürger nutzen das Flugzeug gerne, umschnell an südliche Strände oder in ferne Metropolen zu gelangen. EtlicheFlughäfen meldeten zuletzt Rekorde. So zählte etwa der Frankfurter Flughafenerstmals in einem Jahr mehr als 70 Millionen Passagiere. Die Flüge sindvergleichsweise erschwinglich, in Einzelfällen ist ein Flug sogar günstiger alsdas Reisen mit der Bahn. Daran dürfte auch die zuletzt von der Großen Koalitionerhöhte Steuer auf Flugtickets wenig ändern. Es ist noch nicht einmal klar,ob das Fliegen dadurch ab April überhaupt teurer wird - denn die Airlinesbefinden sich im internationalen Wettbewerb. Der Rückgang der Passagierzahl inPaderborn hat jedenfalls nichts mit einer Unlust am Fliegen zu tun! Vielmehr mitfehlenden Angeboten. Zudem dürfte 2019 die Pleite der Reisegesellschaft ThomasCook so manchen Urlaub verhindert haben. Gerade kleinere Flughäfen wiePaderborn und Münster mit einem eher eingeschränkten Angebot haben es schwer,nennenswerte Passagierzuwächse zu generieren und dabei gleichzeitig die Kostenim Blick zu haben. Der Airport Dortmund etwa erkauft sich seine 2,7 MillionenPassagiere durch Millionenzuschüsse. Mit gesundem Wirtschaften hat das nichtszu tun. Auch der Flughafen Paderborn macht bereits Verluste. Es bleibt eineHerausforderung, einerseits ein attraktives Angebot für Urlauber undGeschäftsleute zu bieten und dabei andererseits nicht mutwillig Steuergelder zuvergeuden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4488066OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell