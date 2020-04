WESTFALEN-BLATT (Bielefeld): Kommentar zum Umgang mit China

Bielefeld (ots) - Im Kern hat US-Präsident Donald Trump völlig Recht: Als Verursacher - und daran gibt es keinen seriösen Zweifel - der weltweiten Corona-Krise trägt China die Verantwortung für die desaströsen wirtschaftlichen Folgen. Eigentlich sollten die Chinesen dafür zahlen müssen.Allerdings ist es überaus unwahrscheinlich, dass die kommunistische Führung in Peking auch nur einen Dollar in die USA oder einen Euro nach Europa überweisen wird. Und wenn doch, dann nur um durch die Pandemie angeschlagene Unternehmen für schmales Geld aus dem prallen chinesischen Staatsfonds zu kaufen.Dass der Verursacher zum Profiteur werden könnte, ist durchaus denkbar. Deswegen brauchen wir Gesetze, die genau das verhindern. Was wir noch brauchen: eine andere China-Politik.China ist Weltmacht und will noch mächtiger werden - und schafft finanzielle und politische Abhängigkeiten in Afrika und längst auch in Europa.Im Angesicht des riesigen Absatzmarktes haben Deutschland und die Europäische Union bislang sehr vorsichtig agiert. Das sollte sich zumindest schrittweise ändern.Pressekontakt:Westfalen-BlattAndreas SchnadwinkelTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4583505OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell