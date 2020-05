WESTFALEN-BLATT (Bielefeld): Kommentar zum EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Bielefeld (ots) - Vordergründig geht es bei dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts um die Aufkäufe billionenschwerer Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank aus der Zeit vor der Corona-Krise. In dem Punkt ist die Entscheidung richtig: Konjunkturförderung ist nicht Sache der Euro-Währungshüter.Damit stellt sich Deutschlands oberstes Gericht gegen den Europäischen Gerichtshof. Nun ist zu klären, wie weit nationale Souveränität in Finanzfragen noch reicht.Das kann auch Konsequenzen für die Finanzierung der Corona-Folgen haben. Setzt sich das Bundesverfassungsgericht durch, wird es für europäische Regierungen schwerer, alles mit dem Griff in die Schuldenkasse regeln zu wollen.Pressekontakt:Westfalen-BlattBernhard HertleinTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4589362OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell