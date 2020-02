WESTFALEN-BLATT (Bielefeld): Kommentar zu Thüringen

Bielefeld (ots) - Es gibt Momente in der Politik, da kann eine Partei nurverlieren. In Thüringen hat die CDU schon viel verloren, hat wohl deshalb Angstvor Neuwahlen. Es hilft nicht. Neuwahlen sollten auch in ihrem Interesse bessermorgen als übermorgen stattfinden.Sicher, vor Ort sträubt sich die Partei, die in Thüringen in 24 der 30 Jahreseit der Wiedervereinigung die Landesregierung angeführt hat. Aus jetziger Sichtwird die CDU Stimmen verlieren. Doch sollte es für eine Partei Schlimmeres gebenals den Verlust einiger Mandate: das ist der Verlust der Glaubwürdigkeit.Die CDU hat die Abgrenzung von politischen Extremen aus gutem Grund zu einerGrundsatzfrage gemacht. In einem Doppelbeschluss wurde Zusammenarbeit sowohl mitder AfD als auch mit der Partei "Die Linke" ausgeschlossen. Ein Landesverband,der diese Festlegung gleich zweimal für sich außer Kraft setzt, kann nichterwarten, dass er dafür auch noch die Rückendeckung seines Bundesvorstandeserhält.Zwar liegen gerade in Thüringen Welten zwischen dem rassisistisch hetzendenAfD-Chef Björn Höcke und dem sich bürgerlich gebenden und in der vergangenenLegislaturperiode auch weitgehend bürgerlich regierenden Bodo Ramelow. Aber dieCDU hat nun schon mal bei der Wahl des FDP-Manns Thomas Kemmerich ein Tabugebrochen, indem einige Abgeordnete mit der AfD stimmten. Dies wird nichtdadurch ungeschehen, dass man noch ein Tabu missachtet und nun mit der anderenSeite kungelt. Dabei war das Angebot einer Minderheitsregierung unter derfrüheren CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht verlockend. Trotzdemschien der Preis - Neuwahlen innerhalb von 70 Tagen - einigen Abgeordneten zuhoch, vermutlich weil sie bei schnellen Wahlen um ihr Mandat fürchten. Dass siedafür bereit waren, ein Jahr unter einem Ministerpräsidenten Ramelow zuakzeptieren, ist zumindest unverfroren.Vielleicht verlöre die CDU mit der Haltung der Bundespartei in Thüringenkurzfristig Wählerstimmen. Aber sie könnte sich Respekt verdienen. Und dieserwird sich nach einer Zeit in der Opposition wahrscheinlich auch in Erfurt wiederin Wählerstimmen auszahlen. Rasche Wahlen sind in der verfahrenen Lage richtig,selbst wenn das vermutete Ergebnis nach aktuellem Stand die Ränder stärken wird.Die Betonung liegt auf "aktuell". Es gibt keine Gewissheit, aber doch Hoffnung,dass das Massaker in Hanau selbst im Höcke-Land Wähler zum Nachdenken und vonder AfD wegbringt.Die Wahrscheinlichkeit, dass Rot-Rot-Grün in Erfurt nach Neuwahlen wieder eineKoalition bilden kann, ist groß. Aber dann wird das der Wille der Wähler sein,nicht das zufällige Ergebnis seltsamer Absprachen im Landtag. Und ob eine zweiteRegierung Ramelow so stabil sein wird wie ihre Vorgängerin ist keineswegsausgemacht.Pressekontakt:Westfalen-BlattBernhard HertleinTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4527797OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell