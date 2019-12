Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Geldanlagen

Bielefeld (ots) - Die Deutschen gelten seit vielen Jahren alsSparweltmeister. Wann immer es geht, legen sie ihr Geld auf die hohe Kante.Spare in guten Zeiten, dann hast du in der Not - dieser Ratschlag wurdeGenerationen ans Herz gelegt. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert.Der so genannte kleine Sparer bekommt für sein Geld auf dem Sparbuch so gut wienichts mehr. Im Gegenteil: Die Inflation frisst das Ersparte auf. Wervermögend ist, legt sein Geld in Immobilien an - oder nimmt richtigerweiseFonds und Aktien in den Blick.Allmählich verlieren immer mehr Bürger die Angst vor der Börse - in Zeitenhistorisch niedriger Zinsen ein guter Weg. Wer etwas für seine Altersvorsorgetun will, kommt an einer Alternative zum Sparbuch nicht vorbei.Doch was bleibt den vielen Geringverdienern? Wovon sollen sie sparen? Das isteine der Schlüsselfragen dieser Zeit. Und leider wird sie von der Politikunzureichend beantwortet! Der Staat, der selbst Milliarden an niedrigen Zinsenverdient, könnte das Geld an seine Bürger weitergeben: Er könnte das Sparenunterstützen, attraktiver machen. Das wäre mal eine soziale Politik, dieMillionen Bürgern gut täte! Wo bleibt sie?Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4479808OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell