WELT zeigt am Samstag um 19.20 Uhr TV-Ansprache von Bundespräsident Steinmeier zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie

Am Karsamstag, dem 11. April überträgt WELT ab 19.20 Uhr die TV-Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur aktuellen Situation in der Corona-Pandemie.Ab 17 Uhr zeigt der Nachrichtensender Ausschnitte aus Frank-Walter Steinmeiers Rede. Um 19.20 Uhr ist dann die gesamte Ansprache des Bundespräsidenten im TV auf WELT, im Livestream auf WELT.de und in der WELT TV-App zu sehen.