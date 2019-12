Berlin (ots) - WELT zeigt an Heiligabend um 20.05 Uhr "Die fantastische Welt derFledermäuse" in Deutscher Erstausstrahlung. Die Dokumentation gewährterstaunliche Einblicke in das Leben der sagenumwobenen Nachtflugtiere: WusstenSie, dass die "Vampire" hierzulande fast ein halbes Jahr Winterschlaf halten,ohne zu erwachen?Wenn die Nacht anbricht, beginnt ihre Zeit. Fledertiere machen auf der Erde rundein Fünftel aller Säugetierarten aus. Fledermäuse sind meist klein, während diedeutlich größeren Flughunde bis zu einen Meter Flügelspannweite haben. "Diefantastische Welt der Fledermäuse" beschreibt die beeindruckende Vielfalt imReich der Nachtflieger - Bestäuber und Blutsauger, Kletterprofis undMeisterarchitekten, verformbare Gesichter und Saugnapf-Füße. Diese Kreaturen derNacht sollten uns keine Angst machen. Sie verdienen unsere Bewunderung."Die fantastische Welt der Fledermäuse" am 24. Dezember um 20.05 Uhr auf WELTund im Timeshift auf N24 Doku sowie nach Ausstrahlung in der Mediathek und derTV-App.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13399/4473245OTS: WELTOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell