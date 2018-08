DIE WELT und ServiceValue küren CHECK24 zum Marken-Champion 2018

München (ots) - CHECK24 ist Gewinner der Branche VergleichsportaleCHECK24 ist Marken-Champion 2018. Kein anderes Vergleichsportalbegeistert seine Kunden mehr. Das ermittelte die ServiceValue GmbH imAuftrag von DIE WELT in einer breit angelegten Kundenbefragung.*)CHECK24 sichert sich einen Gold-Rang und platziert sich alsBranchengewinner im Ranking der Vergleichsportale vor Verivox,billiger.de und Toptarif.Die Befragung umfasst über eine Million Kundenurteile zu 2.040Unternehmen in 198 Branchen. Untersucht wurde, ob die Marke desjeweiligen Unternehmens Kunden persönlich begeistert. Dies wurdeanhand des wissenschaftlich belastbaren "Brand Fascination Scores"ermittelt.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im digitalen KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung perTelefon und E-Mail. Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge imdigitalen Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungenwissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern -dadurch sinken die Preise. So sparten Verbraucher innerhalb einesJahres über 800 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie vonWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)*)Quelle: http://ots.de/X3FPpU [16.08.2018]**)Quelle: WIK-Consult http://ots.de/hjeWBsÜber die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell