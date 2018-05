WELT-Sondersendung: Alexander Gerst - Zweiter Start zur ISS / Am 6. Juni live von 12 bis 14 Uhr mit Weltraum-Experte Prof. Dr. Ulrich Walter als Gast im Studio (FOTO)

Berlin (ots) -In wenigen Tagen fliegt Alexander Gerst ein zweites Mal zurInternationalen Raumstation. Vier Jahre ist der ersteLangzeitaufenthalt des deutschen Astronauten auf der ISS bereits her.Diesmal ist Gerst einer der Leiter der Mission "Horizons". SechsMonate wird er an Bord der ISS verbringen und dabei mit seinenKollegen zahlreiche Experimente durchführen. Weitere Crew-Mitgliedersind Roskosmos-Kommandant Sergej Prokopjew und die US-AmerikanerinSerena Auñón-Chancellor.WELT berichtet live vom Start der Sojus-Rakete am 6. Juni um(voraussichtlich) 13.12 Uhr MESZ im kasachischen Baikonur mit einerzweistündigen Sondersendung von 12.00 bis 14.00 Uhr. Gemeinsam mitWeltraum-Experte und Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter, Professor fürLuft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München,sowie WELT-Space-Redakteur Mick Locher kommentiert und analysiert dasWELT-Moderatorenteam Tatjana Ohm und Carsten Hädler Gersts Start insAll.Prof. Dr. Ulrich Walter zur bevorstehenden Mission: "AlexanderGerst erwartet ein neuer Höllenritt ins All und ein neuer wunderbarerhalbjähriger Aufenthalt auf der Raumstation, wo er in der zweitenHälfte sogar Kommandant sein wird."Vor Ort am Kosmodrom in Baikonur ordnet WELT-KorrespondentChristoph Wanner die Ereignisse unmittelbar vor Raketenstart ein.Außerdem gibt es Schalten zum Deutschen Zentrum für Luft- undRaumfahrt (DLR) in Weßling, da es mit 35 wissenschaftlichenExperimenten an der Mission beteiligt ist."WELT-Sondersendung: Alexander Gerst - Zweiter Start zur ISS" am6. Juni ab 12.00 Uhr live auf WELT und im Livestream auf WELT.dePressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell