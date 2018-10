WELT-PSORIASISTAG 2018 / Psoriasis in der Praxis - Arzt und Patient gemeinsam zum Ziel

Hohenlockstedt (ots) - Unter dem Motto "Gemeinsam handeln" soll indiesem Jahr am Welt-Psoriasistag umfassend über die chronischeErkrankung informiert werden. Gemeinsam handeln - das betrifft auchdas Zusammenspiel aus Arzt und Patient, wenn es darum geht, einenindividuellen Therapieplan zu erstellen. Neben der richtigenMedikation ist hierbei eine offene Kommunikation auf Augenhöhe fürden Therapieerfolg essentiell.Hilfe in allen Belangen rund um die Psoriasis erwarten sichBetroffene von ihrem Arzt. Dabei legen sie Wert auf eine respektvolleund vertrauensvolle Beziehung. Sie erwarten, dass der Arzt ihrePatientengeschichte kennt, sie ernst nimmt und auf Augenhöhekommuniziert. Patienten möchten in die Therapieentscheidungeneinbezogen werden, wünschen sich aber vom Arzt, dass er die Führungübernimmt und individuelle Lösungen aufzeigt. Sinnvoll ist ein gutesErwartungsmanagement, bei dem Arzt und Patient ihre Ziele formulierenund in Einklang bringen. Dazu gehört beispielsweise die Aufklärungdurch den Arzt, dass bestimmte systemische Therapien etwas Zeitbrauchen, bis sie anschlagen. Das kann die Therapietreue desPatienten fördern.GUTE GESPRÄCHSVORBEREITUNG HILFREICHHilfreich ist eine gute Vorbereitung auf das Arztgespräch - hierzukann der Arzt dem Patienten auch Tipps für den nächsten Termin geben.Beide Seiten profitieren beispielsweise davon, wenn der Patient eineListe mit allen Begleiterkrankungen erstellt. Auch eine Aufstellungder Medikamente, die er aktuell einnimmt und in der Vergangenheitverwendet hat, inklusive der Informationen über die Wirksamkeit, kannnützlich sein, u.a. um Wechselwirkungen auszuschließen. Außerdem istes sinnvoll, vor jedem Termin (z.B. im Wartezimmer) den Fragebogenzum Dermatologischen Lebensqualitäts-Index (DLQI) (1) auszufüllen:Dieser bietet eine gute Grundlage für Gespräche über die aktuelleSituation und die Entwicklung der Erkrankung. Auch das Erstelleneiner Fotodokumentation, entweder in der Praxis oder vom Patienten zuHause, kann eindrucksvoll aufzeigen, ob sich eine Therapie alswirksam erwiesen hat. Diese Punkte können für den Arzt zudem in derKommunikation mit dem Kostenträger hilfreich sein.PATIENT ALS EXPERTE FÜR SEINE ERKRANKUNGWird der Patient in seine eigene Behandlung miteinbezogen,entwickelt er sich mehr und mehr zum Experten seines eigenen Falles.Gerade bei chronischen Erkrankungen wie der Psoriasis suchenBetroffene gezielt nach Informationen, insbesondere zu den Themenganzheitliche Therapie, Sport und Ernährung bei Psoriasis. Vielewünschen sich auch einen Austausch mit anderen Psoriasis-Patienten,um zu erfahren, wie andere mit schwierigen Situationen umgehen. Ausdem Wunsch, Informationen zur Psoriasis zu bündeln und sich mitanderen auszutauschen, sind Internetangebote wie www.farbenhaut.deund www.psoriasis-netz.de entstanden. Hier finden Betroffeneumfassende Informationen und Menschen, die ein ähnliches Schicksalteilen.HAUTBILD ALS WICHTIGER FAKTOR FÜR DAS WOHLBEFINDENDer Austausch mit anderen ist auch deshalb wichtig, weil Psoriasissich auf viele Bereiche des Lebens auswirkt - von der Arbeit übersportliche Aktivitäten und dem Freundeskreis bis hin zu Partnerschaftund Familie. Die Lebensqualität vieler Betroffener ist starkeingeschränkt, besonders dann, wenn die Psoriasis an gut sichtbarenStellen wie Kopf, Armen oder Händen auftritt. Sie fühlen sichunattraktiv und werden von ihrer Umgebung oftmals aufgrund ihrer Hautdiskriminiert. (2) Die Verbesserung des Hautbildes durch dieEntfernung der stigmatisierenden Schuppen kann viel für dasSelbstwertgefühl tun. Bei der Keratolyse wird die oberste Hautschichthydratisiert und die hyperkeratotische Hornschicht abgelöst. Daslindert den Juckreiz und die Schuppung. (3)Wichtig ist eine schonende Keratolyse, wie sie zum Beispiel mitLOYON® (Dicaprylyl Carbonat / Dimeticone) möglich ist. Eine aktuelleStudie zeigte, dass die Schuppung mit diesem Keratolytikum deutlichzurückging, es traten keine Nebenwirkungen auf. (4) LOYON® wirkt reinphysikalisch, indem es unter die Keratinozyten fließt und dort deninterzellulären Zusammenhalt verringert. Schuppen und Krusten werdenso schonend und ohne blutige Abrisspunkte gelöst. (5) Es kann beiKindern ab dem ersten Lebensmonat, in Schwangerschaft und Stillzeitund auch bei Patienten mit eingeschränkter Leber- und Nierenfunktioneingesetzt werden. Zudem ist auch eine Anwendung über längere Zeitund auf größeren Körperarealen möglich. (4,5) Durch die Entfernungder Schuppen können Folgetherapien wie antientzündliche Salben undPhototherapie besser in die Haut eindringen.ÜBER LOYON®Mit LOYON® bietet Pohl-Boskamp ein Medizinprodukt zur schonendenEntfernung von Schuppen und Krusten bei schuppigen Hauterkrankungenwie Psoriasis und Milchschorf / Kopfgneis sowie weiterendermatologischen Erkrankungen wie seborrhoisches Ekzem, atopischeDermatitis und chronisches Handekzem. Die patentierte Lösungermöglicht eine schonende Entfernung der oftmals stigmatisierendenSchuppen und ist dank des rein physikalischen Wirkprinzips auch fürSchwangere und Säuglinge ab dem ersten Lebensmonat sowie Patientenmit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion geeignet. WeitereInformationen inkl. Studienergebnissen unter www.loyon-schuppen.dePOHL-BOSKAMP - SPÜREN, WIE ES WIRKTMit internationalen Marken und rund 500 Mitarbeitern am Stammsitzin Hohenlockstedt gehört die G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG zuDeutschlands führenden mittelständischen Pharmaunternehmen.Geschäftsführerin Marianne Boskamp leitet das familiengeführteUnternehmen in der vierten Generation - zusammen mit ihrem Ehemann,Dr. Henning Ueck, und sieben weiteren Mitgliedern derGeschäftsleitung. Pohl-Boskamp produziert und vertreibt qualitativhochwertige Arzneimittel und Medizinprodukte zur Behandlung vonakuten und chronischen Erkrankungen. Im Fokus stehen Medikamentegegen Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislauf-Systems, derHarnwege, des Magen-Darm-Trakts und der Haut sowie zur Behandlung vonKopflausbefall. Zu den bedeutenden Marken zählen unter anderemGeloMyrtol® forte, GeloRevoice®, GeloProsed®, Nitrolingual®, LOYON®und NYDA®. Das Unternehmen aus Norddeutschland vertreibt pro Jahrrund 20 Millionen Packungen seiner Produkte in mehr als 50 Ländernder Welt. Der Jahresumsatz des Gesamtunternehmens beläuft sich dabei
auf rund 100 Millionen Euro.(1) Finlay AY, Khan GK Clin Exp Dermatol. 1994 May;19(3):210-6(2) WHO Global Report on Psoriasis, 2016(3) Jacobi A et al. Dermatol Ther 2015; 5:1-18(4) Hengge UR et al. Psoriasis: Targets and Therapy 2017; 7:41-49(5) Gebrauchsinformation LOYON®

Original-Content von: G. Pohl Boskamp GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell