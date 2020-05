Berlin (ots) - WELT Nachrichtensender übertragt live in einer Sondersendung am Samstag, den 30. Mai ab 21 Uhr den zweiten Startversuch der SpaceX-Rakete "Falcon-9" des Unternehmers Elon Musk zur Internationalen Raumstation. Die Rakete soll um 21.22 Uhr (MESZ) vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral abheben. An Bord der "Crew Dragon"-Kapsel sind die US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley. Es wäre die erste erfolgreiche bemannte Mission eines privaten Unternehmens zur ISS. Der ursprünglich geplante Start am Mittwoch musste wegen schlechten Wetters abgebrochen werden.WELT-Moderatorin Stephanie Puls wird zusammen mit Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter und US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf, die jeweils aus München und Washington DC zugeschaltet sind, die Geschehnisse einordnen und diskutieren.Die Sondersendung auch im Livestream der WELT-Mediathek und in der neuen WELT Nachrichtensender TV-App.Im Anschluss an den Start zeigt N24 Doku am Samstag um 22.05 Uhr die Dokumentation "SpaceX - Projekt Marsrakete", die ebenfalls in der WELT-Mediathek und der TV-App verfügbar sein wird.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.de http://www.presse.welt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13399/4609882OTS: WELTOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell