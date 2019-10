WELT Nachrichtensender mit Sondersendung zur Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober / Im Studio Lena Mosel und Carsten Hädler sowie der stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander

Berlin (ots) - Die Thüringer*innen gehen an diesem Sonntag zurUrne und wählen einen neuen Landtag. Der Nachrichtensender WELTbegleitet die Wahl live mit stündlichen Nachrichten und einerSondersendung am Abend von 17.45 Uhr bis 19 Uhr. Die Moderator*innenLena Mosel und Carsten Hädler analysieren zusammen mit demstellvertretenden WELT-Chefredakteur Robin Alexander die erstenHochrechnungen und ordnen diese ein. Zusätzlich schalten sie zuReporter*innen auf den Wahlparties der Parteien: Michael Wüllenweberist bei der CDU, Angela Knäble bei Die Linke, Christina Lewinsky beider AfD in Erfurt und Achim Unser in der Parteizentrale der SPD inBerlin.Die Sondersendung auch im Livestream der WELT-Mediathek und in derneuen WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell