WELT-Mentefactum-Umfrage: Merkel soll nicht auf Trump zugehen / Deutsch-amerikanisches Verhältnis wird unter Trump nicht mehr besser / USA nicht mehr wichtigster Verbündeter

Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel startet zumArbeitsbesuch bei US-Präsident Trump. Soll sie auf den US-Präsidentenzugehen, um das deutsch-amerikanische Verhältnis zu verbessern? Oderist die transatlantische Freundschaft unter Trump ohnehin nicht mehrzu retten? Und sind die USA überhaupt noch unser wichtigster Partner?In einer repräsentativen WELT-Mentefactum-Umfrage befürchten 70Prozent der Deutschen, dass das deutsch-amerikanische Verhältnisunter einem Präsidenten Trump nicht mehr besser werden wird. 27Prozent der Befragten glauben dagegen schon, dass auch unter Trumpetwas mehr deutsch-amerikanische Freundschaft möglich ist.Aber was sollte Angela Merkel beim Besuch in Washington tun? Hartbleiben, und nicht auf Trump zugehen, finden 48 Prozent derBefragten. 39 Prozent meinen, die Kanzlerin solle sich stärker aufden US-Präsidenten zubewegen, um so die transatlantischen Beziehungenzu verbessern.Nur noch 9 Prozent der Deutschen glauben, die USA seien noch immerder wichtigste Verbündete Deutschlands. 70 Prozent sind überzeugt,dass längst die EU-Staaten unsere wichtigsten Partner sind. 15Prozent der Befragten sind der Meinung, Deutschland müsste sich imRest der Welt nach neuen internationalen Partnern umsehen.Der französische Präsident Macron wurde in Washington mit vielPomp und Gloria zum mehrtägigen Staatsbesuch empfangen, Angela Merkelkommt nur für wenige Stunden zu einem nüchternen Arbeitsbesuch insWeiße Haus. Doch nur 24 Prozent der Deutschen deuten das als Zeichendafür, dass Macron für die USA inzwischen der wichtigste Europäerist. Aber 52 Prozent der Befragten sind sicher: Die wichtigsteEuropäerin aus US-Sicht ist immer noch Angela Merkel.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle WELT / Mentefactum.Feldzeit: 25.4.2018Befragte: ca. 1.000