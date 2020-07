WELT im Juni mit 1,6 Prozent Marktanteil / Verlängerte Nachrichtenstrecke überzeugt die Zuschauer / Meilenstein für N24 Doku: erstmals 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen

Berlin (ots) - Starke Quoten für WELT auch im Juni: Das gemeinsam vermarktete Angebot aus WELT Nachrichtensender und seinem Timeshiftsender N24 Doku erzielte im zurückliegenden Monat bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen Marktanteil von 1,6 Prozent (Juni 2019: 1,4 Prozent). Beim Gesamtpublikum (ab 3 Jahre) waren es 1,3 Prozent (Juni 2019: 1,1 Prozent). N24 Doku holte erstmals einen Monatsmarktanteil von 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Einen großen Anteil an den dauerhaft gestiegenen Werten haben die Live-Nachrichten. Im Nachrichten-Timeslot des Senders von 6 bis 13 Uhr (Mo-Fr) stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern seit dem Beginn der Corona-Krise um durchschnittlich 53 Prozent. Auch die verlängerte Live-Strecke bis in den Abend ist dauerhaft erfolgreich: Von 13 bis 18.30 Uhr (Mo-Fr) stiegen die Marktanteile des Nachrichtensenders im gleichen Zeitraum sogar um 135 Prozent.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial SalesZeitraum: 01.06.-30.06.2020, Daten z.T. vorläufig gewichtetVergleichszeiträume für Nachrichtenschienen: Jan-Feb 2020 versus März-Juni 2020Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.de http://www.presse.welt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13399/4639496OTS: WELTOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell