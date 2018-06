Berlin (ots) - Nicht alle Missionen dienen der Seenotrettung /Deutschland hat "keinen Nachholbedarf an humanitärer Bereitschaft" /Europäische Absprachen nötig, damit wir künftig "nicht mehrFlüchtlinge vor der Tür haben" als heuteCDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für einekritische Auseinandersetzung mit der Arbeit von Hilfsorganisationenausgesprochen. Dem Fernsehsender WELT sagte Kramp-Karrenbauer:"Wir stellen fest, dass wir auch solche Missionen haben, die nichtmehr darauf ausgerichtet sind, Menschen aus einer akuten Gefahr zuretten, sondern die eben das Ziel haben, die Menschen aufzugreifen,bevor es etwa die Küstenwache kann, die die Menschen dann wiederzurückbringt. Das, glaube ich, ist eine Interpretation einesAuftrags, über die man sehr wohl streiten kann."Deutschland müsse auch nicht zwangsläufig die Flüchtlinge an Bordder "Lifeline" aufnehmen, so Kramp-Karrenbauer:"Ich bin froh, dass sich auch andere europäische Staaten bereiterklärt haben, diese Menschen aufzunehmen. Ich glaube, dassDeutschland keinen Nachholbedarf an humanitärer Bereitschaft hat.Insofern sehe ich uns hier nicht an allererster Stelle gefordert."Beim Asylstreit mit der CSU warnte Kramp-Karrenbauer vorÜberinterpretationen und vorschnellen Schlussfolgerungen: "Ich haltewenig davon, jetzt auch bis zum Wochenende in jede Äußerung, in jedeBewegung, in jede Körpersprache etwas hineinzuinterpretieren. Wirhaben gesagt, in dieser Woche werden Ergebnisse erarbeitet, diewerden am Wochenende bewertet. Und zu Beginn der Woche in derBundestagsfraktion. Dann werden wir sehen, zu welchen Schlüssen wirkommen. Bis dahin ist hartes Verhandeln angesagt. Das sollten wirauch tun."Nach wie vor beharrt die Generalsekretärin auf einer europäischenLösung des Asylproblems:"Es geht darum, dass wir in Deutschland eine Politik machen, auchmit Blick auf unsere eigenen Grenzen, die wirksam ist, und die aufDauer wirksam ist - und die sicherstellt, dass nicht durch fehlendeAbsprachen mit europäischen Nachbarn wir am Ende des Tages mehrFlüchtlinge vor der Tür haben, als wir das heute haben. Und daranarbeiten wir, daran werden wir auch als CDU die Ergebnisse dieserWoche messen - und dann unsere weiteren Schritte festlegen."Pressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 DokuE-Mail: presseteam@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell