WELT-Emnid-Umfrage zum Maaßen-Streit: Seehofer ist Sieger nach Punkten vor Merkel und Nahles / Aber die Hälfte der Deutschen sieht nur Verlierer / Mehrheit glaubt dennoch an ein Durchhalten der GroKo

Berlin (ots) - Der Streit um Verfassungsschutz-Chef Maaßen istnotdürftig beigelegt, aber zumindest die SPD fühlt sich beim demKompromiss über den Tisch gezogen. Sehen die Deutschen SPD-ChefinNahles auch als Verliererin der Maaßen-Debatte? Und hält die GroKotrotz Dauerstreit bis zum Ende der Legislaturperiode?In einer repräsentativen WELT-Emnid-Umfrage sehen 22 Prozent derDeutschen Innenminister Horst Seehofer als Sieger des Maaßen-Streits.Nur fünf Prozent glauben, die Bundeskanzlerin habe gewonnen. Undobwohl Maaßen auf Druck der SPD zumindest als Verfassungsschutz-Chefabgelöst wurde, sieht gerade mal ein Prozent der Befragten SPD-ChefinNahles als Siegerin bei der Debatte um die Versetzung des Präsidentendes Bundesamtes für Verfassungsschutz ins Bundesinnenministerium.Die größte Verliererin ist aber die Große Koalition als Ganzes: 50Prozent der Deutschen finden, dass es beim Maaßen-Disput insgesamtnur Verlierer gegeben hat.Trotz des Dauerstreits in der GroKo glauben die meisten Deutschennicht an einen Bruch der Regierungskoalition: 55 Prozent derBefragten meinen, dass das Zweckbündnis aus CDU, CSU und SPD dievolle Legislaturperiode durchhält. 37 Prozent glauben an einvorzeitiges Aus für die GroKo.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle WELT/Emnid.Feldzeit: 19.9.2018Befragte: ca. 1.000