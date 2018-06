WELT-Emnid-Umfrage: Mehrheit glaubt an Überstehen der WM-Vorrunde, aber nicht mehr an den Titelgewinn / Siegeswillen und Führungsspieler gefordert / Kroos soll Chefrolle annehmen

Berlin (ots) - Der WM-Auftakt ging in die Hose, das Spiel gegenSchweden wird zum ersten Finale für die DFB-Elf. Wie sehen diedeutschen Fans die Chancen aufs Weiterkommen - oder sogar auf denTitelgewinn? Und was muss im Team besser werden?In einer repräsentativen WELT-Emnid-Umfrage gehen 68 Prozent derBefragten davon aus, dass die DFB-Elf die Vorrunde übersteht, 26Prozent befürchten ein sofortiges Ausscheiden.An einen Titelgewinn glauben allerdings nur noch 19 Prozent derDeutschen; 75 Prozent haben den Glauben an die Titelverteidigungverloren. Im Mai glaubten noch 57 Prozent der Befragten an denWM-Gewinn, nur 35 Prozent trauten damals der deutschen Mannschaft einsolches Double nicht zu.Damit es in den bevorstehenden Spielen besser läuft, braucht dieDFB-Elf in den Augen der Fans vor allem einen stärkeren Siegeswillen(60%), einen echten Führungsspieler (39%) und insgesamt mehr jüngereSpieler (37%). Ein besseres Coaching fordern nur 21 Prozent derBefragten.Insgesamt trauen die Deutschen am ehesten Toni Kroos zu, einechter Chef auf dem Platz zu sein: 37 Prozent der Befragten forderndie Chefrolle von Toni Kroos, immerhin 17 Prozent trauen auch MatsHummels eine solche Führungsstärke zu. 6 Prozent können sich MesutÖzil als Chef auf dem Platz vorstellen; nur 4 Prozent sehen dieFührungsrolle bei Sami Khedira.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle WELT / Emnid.Feldzeit: 20.06.2018Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 DokuE-Mail: presseteam@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell