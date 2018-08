WELT-Emnid-Umfrage: Mehrheit fordert von Merkel Zugehen auf Putin und befürwortet Ende der Russland-Sanktionen / Putin verlässlicher als Trump / Erdogan hat Schuld an Türkeikrise, nicht Trump

Berlin (ots) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist amWochenende zu Gast bei Angela Merkel. Wie soll die Kanzlerin demPräsidenten begegnen? Mit Härte? Mit Entgegenkommen? Und sollten dieSanktionen aufgehoben werden? In einer repräsentativenWELT-Emnid-Umfrage fordern 81 Prozent der Deutschen, Angela Merkelsolle weiter auf Putin zugehen, um gemeinsam die weltpolitischenProbleme besser lösen zu können. Nur 10 Prozent sind dagegen.51 Prozent der Befragten sind sogar für eine Aufhebung derSanktionen gegen Russland - obwohl die Krim-Krise weiter schwelt. 34Prozent wollen an den Sanktionen festhalten.Insgesamt halten 62 Prozent der Deutschen Wladimir Putin für einenverlässlicheren Verhandlungspartner als Donald Trump - denUS-Präsidenten schätzen nur 11 Prozent der Befragten alsverlässlicher ein.Trotz dieser Geringschätzung für Trumps Politikstil nehmen ihn dieDeutschen in Sachen Türkei-Krise in Schutz: Nur acht Prozent derDeutschen meinen, Trumps Sanktionen seien der Hauptgrund für diemassive Währungs- und Wirtschaftskrise in der Türkei. 75 Prozentglauben, der türkische Präsident Erdogan trage selbst die Hauptschuldfür die desolate ökonomische Situation in seinem Land.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle WELT/Emnid.Feldzeit: 15.8.2018Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Dokupresseteam@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell