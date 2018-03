WELT-Emnid-Umfrage: Hohe Erwartungen an SPD-Minister / Bessere Bildung als wichtigste Aufgabe der GroKo

Berlin (ots) - Die Große Koalition geht an die Arbeit. Was sinddie dringendsten Aufgaben der neuen Regierung aus Sicht derDeutschen? Und welchen Ministern trauen die Bürger besonders viel zu?In einer repräsentativen WELT-Emnid-Umfrage vermuten 44 Prozentder Deutschen, dass die neue Regierung insgesamt eher gute Arbeitmachen wird. 39 Prozent bezweifeln das.Besonders wichtig finden 92 Prozent der Befragten, dass die neueRegierung die Ausstattung von Kitas, Schulen und Universitätenverbessert. Als weitere wichtige Aufgabenfelder sehen jeweils 69Prozent der Deutschen die Lösung des Dieselproblems, die Sicherungder Grenzen gegen illegale Zuwanderung und den Ausbau des schnellenInternets.Besonders positive Impulse erhoffen sich jeweils 50 Prozent derDeutschen von den SPD-Ministern Olaf Scholz, Heiko Maas und FranziskaGiffey. Innenminister Horst Seehofer trauen 49 Prozent der Befragtenpositive Impulse bei der Regierungsarbeit zu, GesundheitsministerJens Spahn 45 Prozent. In Andreas Scheuer als Verkehrsministersetzten nur 35 Prozent der Deutschen besondere Hoffnungen.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle WELT / Emnid.Feldzeit: 14.03.2018Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 DokuE-Mail: presseteam@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell