WELT-Emnid-Umfrage: Grün-Schwarze Koalition beliebter als Grün-Rot-Rot / Deutsche trauen Grünen bei Wirtschaft und Sicherheit weniger zu als der Union / Grüne K-Frage: Lieber Habeck als Baerbock

Berlin (ots) - Die Grünen sind die Partei der Stunde - aber istder grüne Höhenflug auch nachhaltig? Mit welchem Kandidaten solltendie Grünen antreten? Und mit wem sollen sie regieren?In einer repräsentativen WELT-Emnid-Umfrage bewerten 48 Prozentder Deutschen das derzeitige grüne Umfragehoch als "Momentaufnahme" -allerdings glauben mit 47 Prozent fast ebenso viele daran, dass dieErfolgsgeschichte der Grünen Bestand haben wird.Als grünen Kanzlerkandidaten bevorzugen 36 Prozent der DeutschenBündnis 90/Die Grünen-Parteichef Robert Habeck. Seine Co-ChefinAnnalena Baerbock favorisieren nur 18 Prozent der Befragten. Wenn dieGrünen bei Neuwahlen mitregieren sollten, dann am besten gemeinsammit der CDU, finden 49 Prozent der Deutschen; 39 Prozent wollenlieber Grün-Rot-Rot.Einen echten Kompetenzvorsprung schreiben die Deutschen den Grünennur beim Klimaschutz zu. Bei der Klimapolitik halten 75 Prozent derBefragten die Grünen für kompetenter als die Union. Beim ThemaBildung wird beiden Parteien eine etwa gleich große Kompetenzzugeschrieben (Grüne 43 Prozent, Union 42 Prozent). Bei den ThemenWirtschaft, äußere und innere Sicherheit liegt der vermuteteKompetenzvorteil klar bei der CDU/CSU: In der Wirtschaftspolitikhalten 60 Prozent die CDU für kompetenter, 25 Prozent die Grünen. Dieäußere Sicherheit garantiert in den Augen der Deutschen die Unionbesser (58 Prozent) als die Grünen (20 Prozent). Bei der innerenSicherheit vertrauen die Deutschen ebenfalls eher der CDU/CSU (56Prozent) als den Grünen (20 Prozent).