WELT-Emnid-Umfrage: Deutsche sehen Bundespolitik für Volksparteienabsturz verantwortlich / Grüne noch nicht reif für das Kanzleramt

Berlin (ots) - Die Umfragewerte deuten auf einen regelrechtenAbsturz von SPD und CDU bei der Hessenwahl am kommenden Sonntag hin -die große Mehrheit der Deutschen sieht die Bundespolitik dafür in derVerantwortung. In einer repräsentativen WELT-Emnid-Umfrage sagen 72Prozent der Befragten, eher die Bundespolitik sei schuld an denStimmverlusten. Bei den Anhängern der SPD sind davon sogar 83 Prozentüberzeugt, bei denen der Union sind es 68 Prozent.Die erwarteten starken Gewinne der Grünen führen 46 Prozent derBefragten auf die Schwäche der anderen Parteien zurück, sogar genaudie Hälfte der Grünen-Anhänger sieht die Erfolgswelle vor allem alsErgebnis der schwächelnden Konkurrenz. 40 Prozent machen das klareProfil der Grünen, 25 Prozent die gute Grünen-Politik in Hessen und17 Prozent die beiden Bundesvorsitzenden Baerbock und Habeck für dieguten Werte verantwortlich.Schlechte Nachrichten für diejenigen Grünen, die vielleicht schonvon höheren Weihen träumen: Auf die Frage, ob sie sich auch einengrünen Bundeskanzler vorstellen können, antworteten nur 19 Prozentmit Ja - 72 Prozent aber mit Nein.